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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ГЕНПРОКУРАТУРА БЕЛАРУСИ ГОТОВА ПЕРЕНИМАТЬ И ПРИМЕНЯТЬ НА ПРАКТИКЕ ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ ЕВРОПЫ В БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ
14:43 16.10.2019
Генеральная прокуратура Беларуси готова перенимать и применять на практике передовой опыт, накопленный зарубежными партнерами в сфере борьбы с коррупцией. Об этом заявил заместитель генерального прокурора Беларуси Александр Лашин на встрече с делегацией экспертов Группы государств по борьбе с коррупцией Совета Европы (ГРЕКО).
«Международное сотрудничество – это одно из основных направлений нашей работы. Взаимодействие государств, безусловно, способствует установлению единых антикоррупционных стандартов, эффективной защите прав и законных интересов граждан, юридических лиц и самого государства», – сказал А. Лашин.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генпрокуратуре, цель мероприятия – оценка соответствия Беларуси стандартам Совета Европы в части предотвращения коррупции среди парламентариев, судей, прокурорских работников.
Заместитель генпрокурора Беларуси заверил экспертов ГРЕКО в том, что в стране совершенствуется правоохранительная деятельность, развивается антикоррупционная нормативно-правовая база.
«Мы осознаем глобальный характер угроз, исходящих от коррупции», - сказал А. Лашин.
Старший советник по правовым вопросам секретариата ГРЕКО Давид Долидзе отметил, что основной задачей экспертов является помощь в определении коррупционных рисков и выработке эффективных решений для борьбы с ними.
В ходе визита, который продлится до 18 октября, намечены встречи оценочной группы экспертов ГРЕКО с представителями Палаты представителей и Совета Республики Национального собрания, Конституционного суда, Верховного суда, областных (Минского городского) и районных судов, министерств юстиции и иностранных дел, адвокатуры, прокуратуры, учреждений образования, средств массовой информации.
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