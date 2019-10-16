Делегация Национального кадастрового агентства Беларуси во главе с генеральным директором агентства Андреем Филипенко 14-17 октября посещает Национальный центр государственных кадастров, геодезии и картографии Узбекистана.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу Беларуси, белорусские и узбекские специалисты поделятся знаниями и опытом в области адресного реестра, кадастровой оценки зданий (сооружений), регистрации прав на недвижимое имущество.

Визит организован в рамках реализации плана мероприятий («Дорожная карта») по развитию сотрудничества между Беларусью и Узбекистаном.