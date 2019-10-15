Посол Беларуси в Эстонии Вячеслав Качанов, старейшина Ласнамяэ Андрес Вяэн, мэр Маарду Владимир Архипов и старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд обсудили возможное сотрудничество в сферах социального обеспечения, культуры, коммунального хозяйства и предпринимательства, передает Delfi.ee.

У района Ласнамяэ есть соглашение с Партизанским районом Минска, а у Маарду аналогичное соглашение с Фрунзенским районом белорусской столицы. У Пыхья-Таллинн пока нет соглашения, но на основании встречи будут сделаны шаги в этом направлении. Между тем сотрудничество на основе соглашений, заключенное минскими районами как с Ласнамяэ, так и с Маарду, сошло на нет, но нынешняя встреча должна изменить ситуацию.

На встрече было решено, что весной (март-апрель) делегация из чиновников трех учреждений местного самоуправления Эстонии встретится в Минске. К этому времени для Пыхья-Таллинна также будет найден так называемый район-побратим. Перед поездкой планируется связаться как с посольством Эстонии в Беларуси, так и с эстонско-белорусской группой в Рийгикогу.

В Ласнамяэ проживает свыше 11500 представителей белорусской общины.