ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
16.10.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ПОСОЛ БЕЛАРУСИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЭСТОНСКИХ ГОРОДОВ ОБСУДИЛИ СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРАХ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
12:43 16.10.2019

Посол Беларуси в Эстонии Вячеслав Качанов, старейшина Ласнамяэ Андрес Вяэн, мэр Маарду Владимир Архипов и старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд обсудили возможное сотрудничество в сферах социального обеспечения, культуры, коммунального хозяйства и предпринимательства, передает Delfi.ee.

У района Ласнамяэ есть соглашение с Партизанским районом Минска, а у Маарду аналогичное соглашение с Фрунзенским районом белорусской столицы. У Пыхья-Таллинн пока нет соглашения, но на основании встречи будут сделаны шаги в этом направлении. Между тем сотрудничество на основе соглашений, заключенное минскими районами как с Ласнамяэ, так и с Маарду, сошло на нет, но нынешняя встреча должна изменить ситуацию.

На встрече было решено, что весной (март-апрель) делегация из чиновников трех учреждений местного самоуправления Эстонии встретится в Минске. К этому времени для Пыхья-Таллинна также будет найден так называемый район-побратим. Перед поездкой планируется связаться как с посольством Эстонии в Беларуси, так и с эстонско-белорусской группой в Рийгикогу.

В Ласнамяэ проживает свыше 11500 представителей белорусской общины.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 16.10.2019
валюта курс
EUR 2.2598
USD 2.0501
RUB 3.1887
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 15.10.2019
валюта курс +/-
EUR 2.2598 -0.0011
USD 2.0501 -0.0018
RUB 3.1887 +0.0015
все курсы архив

Курсы в банках
на 16.10.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2610 2.2640
USD 2.0480 2.0520
RUB 3.1800 3.1880
подробнее

Конвертация в банках
на 16.10.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1020 1.1050
EUR/RUB 70.9000 71.2500
USD/RUB 64.2500 64.5500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте