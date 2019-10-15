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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ОАО «ГОМСЕЛЬМАШ» БУДЕТ СОДЕЙСТВОВАТЬ СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯМ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В ОСНАЩЕНИИ ТЕХНИКОЙ
11:47 16.10.2019
Генеральный директор ОАО «Гомсельмаш» Александр Новиков и заместитель председателя правительства – министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков подписали соглашение о сотрудничестве в рамках выставки «Золотая осень», проходившей 9-12 октября в Москве.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, соглашение предусматривает сотрудничество в сфере материально-технического и методического обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводителей Пензенской области.
«Гомсельмаш» намеревается оказывать содействие в оснащении региона современной, эффективной, высокопроизводительной уборочной техникой, в поддержании на территории региона постоянно действующей выставки-ярмарки зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов за счет предоставления расширенного модельного ряда.
Кроме того, будет выработан комплекс мероприятий, направленных на сотрудничество с Пензенским государственным аграрным университетом, рассмотрена возможность демонстрации энергонасыщенных зерно- и кормоуборочных комбайнов ПАЛЕССЕ на полях Пензенской области.
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