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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ОАО «ГОМСЕЛЬМАШ» БУДЕТ СОДЕЙСТВОВАТЬ СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯМ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В ОСНАЩЕНИИ ТЕХНИКОЙ
11:47 16.10.2019

Генеральный директор ОАО «Гомсельмаш» Александр Новиков и заместитель председателя правительства – министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков подписали соглашение о сотрудничестве в рамках выставки «Золотая осень», проходившей 9-12 октября в Москве.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, соглашение предусматривает сотрудничество в сфере материально-технического и методического обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводителей Пензенской области.

«Гомсельмаш» намеревается оказывать содействие в оснащении региона современной, эффективной, высокопроизводительной уборочной техникой, в поддержании на территории региона постоянно действующей выставки-ярмарки зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов за счет предоставления расширенного модельного ряда.

Кроме того, будет выработан комплекс мероприятий, направленных на сотрудничество с Пензенским государственным аграрным университетом, рассмотрена возможность демонстрации энергонасыщенных зерно- и кормоуборочных комбайнов ПАЛЕССЕ на полях Пензенской области.
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