Беларусь и Казахстан создадут межправительственную комиссию по военно-техническому сотрудничеству. Такая договоренность достигнута в ходе X заседания подкомиссии по военно-техническому сотрудничеству межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Беларусью и Казахстаном, которое прошло 8-10 октября в Нур-Султане.

Как сообщает пресс-служба Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана, во время переговоров представители государственных органов и ведущих оборонных предприятий двух государств обсудили ряд вопросов текущего и перспективного сотрудничества в военно-технической сфере, в том числе вопросы взаимных поставок, совместных производств, а также локализации отдельных видов производств на территории Беларуси и Казахстана.

На заседании было отмечено планомерное и поступательное развитие сотрудничества в данном направлении, а также усиление кооперационных связей между оборонно-промышленными предприятиями сторон для производства продукции военного и двойного назначения в интересах силовых ведомств двух государств, а также ее выхода на рынки третьих стран.

На сегодня странами достигнута договоренность о практической реализации в нашей стране совместных проектов по локализации ремонтного производства и сервисному обслуживанию авиационной техники, радиолокационных комплексов, а также систем по борьбе с БПЛА.

По итогам заседания принято решение о проработке вопроса расширения полномочий подкомиссии.

Делегацию Беларуси на переговорах возглавлял заместитель председателя Государственного военно-промышленного комитета Дмитрий Пантус, Казахстана - вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Талгат Жанжуменов.