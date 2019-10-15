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РАСШИРЕННАЯ ЯРМАРКА-ПРОДАЖА БЕЛОРУССКИХ ТОВАРОВ ПРОХОДИТ В КАЛУГЕ
10:21 16.10.2019

В рамках четвертого заседания рабочей группы по сотрудничеству Беларуси и Калужской области в городе Калуге проходит расширенная ярмарка-продажа белорусских товаров.

Предприятия, входящие в состав концерна «Белгоспищепром», представляют жителям Калужской области белорусские сладости от фабрик «Красный пищевик», «Коммунарка» и «Спартак».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в концерне «Белгоспищепром», масштабные мероприятия при личной поддержке губернатора Калужской области будут проходить до 18 октября. Запланированы деловые встречи и культурно-развлекательная программа. На ярмарке вниманию посетителей предложен широкий ассортимент товаров легкой промышленности и продуктов питания, которые представляют около 20 ведущих белорусских предприятий-производителей со всех регионов Беларуси.
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