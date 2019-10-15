МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

РАСШИРЕННАЯ ЯРМАРКА-ПРОДАЖА БЕЛОРУССКИХ ТОВАРОВ ПРОХОДИТ В КАЛУГЕ

10:21 16.10.2019 В рамках четвертого заседания рабочей группы по сотрудничеству Беларуси и Калужской области в городе Калуге проходит расширенная ярмарка-продажа белорусских товаров. Предприятия, входящие в состав концерна «Белгоспищепром», представляют жителям Калужской области белорусские сладости от фабрик «Красный пищевик», «Коммунарка» и «Спартак». Как сообщили ЭКОПРЕСС в концерне «Белгоспищепром», масштабные мероприятия при личной поддержке губернатора Калужской области будут проходить до 18 октября. Запланированы деловые встречи и культурно-развлекательная программа. На ярмарке вниманию посетителей предложен широкий ассортимент товаров легкой промышленности и продуктов питания, которые представляют около 20 ведущих белорусских предприятий-производителей со всех регионов Беларуси.