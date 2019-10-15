Очередная презентация потенциала индустриального парка «Великий камень» в странах Западной Европы прошла 15 октября в Вене (Австрия).

Как сообщает сайт индустриального парка, руководство четырех банков – «Приорбанк» ОАО, Raiffeisen Bank International, ЕБРР, австрийского Oesterreichische Kontrollbank – сообщили об эффективных условиях финансовой поддержки проектов, реализуемых в «Великом камне». Они дополняют преимущества ведения бизнеса, созданные в индустриальном парке, по сравнению с Австрией или аналогичными площадками в регионе: свободный доступ на Евразийский рынок, наличие инфраструктуры, развитие социальных объектов, льготные политики, а также комплексное обслуживание инвесторов.

О своем опыте работы в Беларуси и новых планах поделились руководители крупных международных компаний из Австрии, в том числе Bertch Holding, Kronospan и другие.

Присутствовавшие на мероприятии австрийские компании высоко оценили скорость развития «Великого камня» и проектов его резидентов, а также особые условия инвестирования, позволяющие повысить конкурентоспособность конечного продукта за счет льгот, сниженных тарифов на энергоресурсы, квалифицированной рабочей силы, развитой инженерно-транспортной инфраструктуры и снятых административных барьеров.