Правительство Беларуси большое внимание уделяет вопросам интеграции железнодорожного транспорта в международную транспортную систему, осуществлению масштабных инфраструктурных проектов, развитию транспортно-логистического комплекса. Это отметил заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Кухарев на заседании Совета по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества, которое 15-16 октября проходит в Минске.

«При поддержке правительства в Республике Беларусь активно развивается железнодорожное машиностроение. На белорусских предприятиях налажено производство грузовых и пассажирских вагонов, а также современного моторвагонного подвижного состава на электротяге, отвечающего всем требованиям надежности и безопасности. Таким образом, Республика Беларусь стала полноценной площадкой по выпуску железнодорожной продукции для рынка ”пространства 1520“, – заявил Владимир Кухарев.

Заместитель премьер-министра подчеркнул, что стремительное развитие технологий, интеграционные процессы в мировой экономике ставят новые задачи, связанные с сохранением и укреплением общего транспортного пространства, усовершенствованием и внедрением новых технологий и прогрессивных форм организации работы железнодорожного комплекса, выработкой комплексных подходов к модернизации железнодорожной инфраструктуры, необходимостью формирования условий для долговременного устойчивого роста. Решать их – значит двигаться по пути инновационного развития, повышая конкурентоспособность железнодорожного транспорта и экономя ресурсы, высказал мнение Владимир Кухарев.

Вице-премьер выразил уверенность, что 71-е заседание Совета по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества позволит выработать новые подходы к решению актуальных задач, сохранить единство эксплуатационной деятельности железных дорог и укрепить экономические связи между нашими государствами.

Генеральный директор - председатель правления РЖД Олег Белозеров во время заседания отметил важную роль Белорусской железной дороги в развитии евроазиатских транспортных связей. По его словам, сегодня БЖД - хорошо развитая транспортная система, эксплуатационная длина которой составляет 5,5 тыс. км и которая находится на перекрестке основных транспортных маршрутов, связывающих Европу, Россию, Среднюю Азию, Китай, регионы Северного и Балтийского морей.

"Белорусская железная дорога - важнейший партнер для всех членов совета в развитии евроазиатских транспортных связей, значение которых возрастает", - отметил гендиректор - председатель правления РЖД.

В этой связи, добавил он, особенно приятно впервые приветствовать на заседании совета представителей железных дорог Монголии и Турции.

"Во время заседания совета коллеги составят полное представление о важности его работы и будут рассматривать вопрос о полноформатном участии в его деятельности", - высказал уверенность Олег Белозеров.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, в 71-м заседании Совета по железнодорожному транспорту государств СНГ принимают участие делегации из Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Украины. Также в списке участников представители Грузии, Латвии, Болгарии, Финляндии, Литвы, Эстонии и Ирана.

На заседании рассматриваются вопросы, определяющие координацию действий железных дорог Содружества по организации международных перевозок пассажиров и грузов, совместному использованию парка грузовых вагонов и контейнеров, ведению взаиморасчетов за перевозки и оказанные услуги, а также по разработке единых нормативных документов.

Совет по железнодорожному транспорту государств Содружества и его исполнительный орган - дирекция совета - были созданы 14 февраля 1992 года для обеспечения устойчивых экономических связей стран СНГ. В число основных задач совета входят координация работы железнодорожного транспорта на межгосударственном уровне и выработка согласованных принципов его деятельности, организация совместной эксплуатации грузовых вагонов и контейнеров.