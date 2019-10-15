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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА «КОММУНАРКА» РАССЧИТЫВАЕТ НАРАСТИТЬ ПОСТАВКИ НА КИТАЙСКИЙ РЫНОК
15:43 15.10.2019
Вопросы дальнейшего наращивания поставок на рынок Китая кондитерской продукции СЗАО «Коммунарка» обсуждались 14 октября на встрече генерального консула Валерия Мацеля с генеральным менеджером шанхайской компании XiangHe Logistics Цуй Бин.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генеральном консульстве Беларуси в Шанхае, стороны обсудили вопросы расширения линейки продвигаемой белорусской продукции, а также участие представителей компании в бизнес-форумах «Беларусь-Китай» и «Минск-Шанхай», которые состоятся в ноябре 2019 г. в Шанхае в рамках участия белорусской делегации во II Китайской международной выставке Импорт ЭКСПО и Днях Минска в Шанхае.
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