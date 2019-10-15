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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ДЕЛЕГАЦИЯ БЕЛАРУСИ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЯХ СОВЕТОВ УПРАВЛЯЮЩИХ МВФ И ГРУППЫ ВБ
14:18 15.10.2019
Белорусская делегация в составе министра экономики Дмитрия Крутого, министра финансов Максима Ермоловича и заместителя председателя Правления Национального банка Дмитрия Калечица направляется с 15 по 20 октября 2019 г. в Вашингтон (Соединенные Штаты Америки) для участия в осенних ежегодных заседаниях советов управляющих Международного валютного фонда и Группы Всемирного банка.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, в рамках ежегодных заседаний запланирован ряд встреч белорусской стороны с представителями ведущих международных финансовых организаций: Всемирного банка, Международной финансовой корпорации, Европейского банка реконструкции и развития, Европейского инвестиционного банка, Азиатского банка инфраструктурных инвестиций, Международного валютного фонда.
Участие в мероприятиях такого формата используется в целях обеспечения внешнеэкономических интересов Республики Беларусь, поддержания конструктивного диалога в интересах формирования на международной арене позитивного имиджа страны с благоприятным инвестиционным климатом и стабильной макроэкономической ситуацией.
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