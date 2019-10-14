ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
15.10.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛАРУСЬ И КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ ПОДГОТОВЯТ ПРОГРАММУ СОТРУДНИЧЕСТВА ДО 2023 ГОДА
12:51 15.10.2019

Беларусь и Калужская область России подготовят новую программу сотрудничества на 2021-2023 годы. Такое решение принято по итогам проведения четвертого заседания рабочей группы по сотрудничеству Беларуси и Калужской области под руководством председателя ГКНТ Александра Шумилина и первого заместителя губернатора Калужской области Дмитрия Денисова.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Государственного комитета по науке и технологиям, научно-техническое сотрудничество Беларуси с Калужской областью осуществляется в рамках реализации совместных проектов, с научными организациями Обнинска по линии подготовки высококвалифицированных кадров для ядерной энергетики, а также в рамках реализации совместных межакадемических программ по обмену опытом, сейсмическими и геофизическими данными.

Что касается экономического сотрудничества, то за первое полугодие 2019 года двусторонний товарооборот составил 295,4 млн долл. США (108,8% к уровню аналогичного периода 2018 года).

В рамках четвертого заседания рабочей группы по сотрудничеству Беларуси и Калужской области России проходит ярмарка «Неделя Республики Беларусь в г. Калуге». В ней участвует более 25 ведущих белорусских предприятий-производителей со всех регионов страны. Для гостей и горожан представлена продукция ОАО «Купалинка», ОАО «Свитанок», СП ООО «Белита», ЗАО «Витекс», ОАО «Гродненский мясокомбинат», ОАО «Бабушкина крынка», ОАО «Коммунарка», СП ОАО «Спартак», ОАО «Красный Пищевик», экспозиция дорожной техники ОАО «МАЗ» и др.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 15.10.2019
валюта курс
EUR 2.2609
USD 2.0519
RUB 3.1872
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 14.10.2019
валюта курс +/-
EUR 2.2609 +0.0019
USD 2.0519 +0.0014
RUB 3.1872 -0.0064
все курсы архив

Курсы в банках
на 15.10.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2570 2.2620
USD 2.0480 2.0530
RUB 3.1830 3.1940
подробнее

Конвертация в банках
на 15.10.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1000 1.1040
EUR/RUB 70.7000 71.1500
USD/RUB 64.1500 64.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте