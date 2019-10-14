Беларусь и Калужская область России подготовят новую программу сотрудничества на 2021-2023 годы. Такое решение принято по итогам проведения четвертого заседания рабочей группы по сотрудничеству Беларуси и Калужской области под руководством председателя ГКНТ Александра Шумилина и первого заместителя губернатора Калужской области Дмитрия Денисова.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Государственного комитета по науке и технологиям, научно-техническое сотрудничество Беларуси с Калужской областью осуществляется в рамках реализации совместных проектов, с научными организациями Обнинска по линии подготовки высококвалифицированных кадров для ядерной энергетики, а также в рамках реализации совместных межакадемических программ по обмену опытом, сейсмическими и геофизическими данными.

Что касается экономического сотрудничества, то за первое полугодие 2019 года двусторонний товарооборот составил 295,4 млн долл. США (108,8% к уровню аналогичного периода 2018 года).

В рамках четвертого заседания рабочей группы по сотрудничеству Беларуси и Калужской области России проходит ярмарка «Неделя Республики Беларусь в г. Калуге». В ней участвует более 25 ведущих белорусских предприятий-производителей со всех регионов страны. Для гостей и горожан представлена продукция ОАО «Купалинка», ОАО «Свитанок», СП ООО «Белита», ЗАО «Витекс», ОАО «Гродненский мясокомбинат», ОАО «Бабушкина крынка», ОАО «Коммунарка», СП ОАО «Спартак», ОАО «Красный Пищевик», экспозиция дорожной техники ОАО «МАЗ» и др.