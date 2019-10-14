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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛОРУССКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПРЕДСТАВИЛИ СВОЮ ПРОДУКЦИЮ НА ПОКРОВСКОЙ ЯРМАРКЕ В ТАМБОВЕ
11:18 15.10.2019

Белорусские предприятия приняли участие в IX Международной Покровской ярмарке, которая прошла 11-13 октября в Тамбове (Россия).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в России, в этом году от Беларуси приняли участие около 30 участников из всех регионов Беларуси: СП ЗАО «Милавица», СООО «Конте Спа», ОАО «Речицкий текстиль», ОАО «Витебские ковры», ООО «Белтрикотаж», ОАО «Медея», ОАО «Белорусочка», ОАО «Красный пищевик», Арт-студия ДПИ «Связь времен» и др.

Были представлены мужская и женская одежда и трикотаж, изделия из меха и кожи, постельное белье и текстиль, изделия народных художественных промыслов, сувениры, декоративные картины, живопись и керамика, колбасы, копчености, сыры, тушенка и сгущенка, конфеты, халва, мармелад, печенье и др.

В церемонии открытия принял участие руководитель отделения посольства Беларуси в Росси Александр Власов.

В рамках визита в Тамбов А. Власов провел встречи с руководством Тамбовской области и Тамбова, представителями деловых кругов региона, дилерами белорусской техники. Состоялся обмен мнениями о перспективах развития сотрудничества между Беларусью и Тамбовской областью, обсуждены возможные направления расширения торгово-экономического сотрудничества.
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