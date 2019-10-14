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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛОРУССКИЕ КНИГОИЗДАТЕЛИ ПРИМУТ УЧАСТИЕ В КНИЖНОЙ ВЫСТАВКЕ ВО ФРАНКФУРТЕ-НА-МАЙНЕ
09:12 15.10.2019
Делегация белорусских книгоиздателей, книгораспространителей и полиграфистов примет участие в 71-й Франкфуртской международной книжной выставке-ярмарке, которая начнет свою работу 16 октября.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве информации, на стенде Беларуси будут представлены новинки белорусского книгоиздания – это более 500 книжных наименований различной тематики. Особое внимание уделено теме 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и Году малой Родины.
Кроме того, состоятся презентации книг немецких авторов, изданных в Беларуси.
71-я Франкфуртская международная книжная выставка-ярмарка завершит свою работу 20 октября 2019 года.
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