Делегация белорусских книгоиздателей, книгораспространителей и полиграфистов примет участие в 71-й Франкфуртской международной книжной выставке-ярмарке, которая начнет свою работу 16 октября.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве информации, на стенде Беларуси будут представлены новинки белорусского книгоиздания – это более 500 книжных наименований различной тематики. Особое внимание уделено теме 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и Году малой Родины.

Кроме того, состоятся презентации книг немецких авторов, изданных в Беларуси.

71-я Франкфуртская международная книжная выставка-ярмарка завершит свою работу 20 октября 2019 года.