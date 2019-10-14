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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
СТАРТОВАЛ КОНКУРС ПРОЕКТОВ В РАМКАХ 9-ГО ЭТАПА ПРОГРАММЫ ПОДДЕРЖКИ БЕЛАРУСИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ФРГ «ПРЕОДОЛЕВАЯ ГРАНИЦЫ»
15:48 14.10.2019
Дортмундским международным образовательным центром совместно с Минским международным образовательным центром имени Й.Рау по поручению Федерального министерства экономического сотрудничества и развития ФРГ и Германского общества международного сотрудничества (GIZ) реализуется Программа поддержки Беларуси Федерального правительства ФРГ «Преодолевая границы» (2019-2022 гг.).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве экономики, конкурс проектов в рамках 9-го этапа программы объявлен 1 октября.
Основными приоритетами 9-го этапа являются: инклюзивное и равноправное общество; локализация Целей устойчивого развития; «зеленый» переход и цифровая трансформация; развитие систем мониторинга и оценки эффектов в контексте реализации Повестки-2030.
В зависимости от формата, могут быть профинансированы проекты на сумму до 85 тысяч евро. При этом ожидается совокупный собственный вклад партнеров в размере не менее 20% от запрашиваемой суммы.
Обязательным условием участия в конкурсе является наличие германского партнера.
Конкурс состоит из двух этапов: подача эскиза проекта (с 1 октября по 1 декабря 2019 г.) и направление полной формы для отобранных на первом этапе проектов (с 15 января по 1 марта 2020 г.).
Более подробная информация о конкурсе и описание условий участия в нем размещены на интернет-сайте. Консультации специалистов Программы поддержки Беларуси могут быть запрошены путем заполнения соответствующей электронной формы.
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