Итальянский бизнес заинтересован в наращивании экономического сотрудничества с Брестским регионом. Это было подтверждено во время встречи 9 октября руководства администрации СЭЗ «Брест» с делегацией итальянских деловых кругов, которая стала продолжением общения в рамках III Белорусско-итальянского бизнес-форума, прошедшего накануне в Минске.

Как сообщает сайт СЭЗ, предприниматели из Италии также подтвердили свою заинтересованность в использовании возможностей площадки «Итальянского промышленного округа», размещенной в СЭЗ «Брест».

Заместитель главы администрации Александр Шукайло проинформировал итальянских партнеров о расположении инвестиционных площадок на территории СЭЗ, наличии инженерно-транспортной инфраструктуры и возможностях по размещению новых предприятий.

Предприниматели из Италии, работающие в СЭЗ, уже инвестировали в новые проекты 3 млн. евро, создали более 150 рабочих мест. В 2018 году на площадке «Аэропорт» открыто новое производство итальянско-белорусского предприятия «Фриза Индастри». Здесь изготавливают энергосберегающие устройства для холодильного оборудования. Было отмечено, что «Фриза Индастри» имеет один из самых высоких темпов роста экспорта среди предприятий свободной экономической зоны.

Особое внимание итальянской стороны к СЭЗ «Брест» связано с его выгодным географическим положением на границе двух экономических союзов – ЕС и ЕАЭС. Это повышает интерес инвесторов к созданию предприятий, осуществляющих свою деятельность в сфере логистики.

В соответствии с действующим законодательством СЭЗ «Брест» является многопрофильной экономической зоной. Здесь могут развиваться производственные, технологические, логистические виды деятельности. Часть территории свободной экономической зоны, которая прилегает к автомобильному или железнодорожному пунктам пропуска через Государственную границу, может быть задействована в качестве логистической. Соответственно на предприятия, которые будут работать в пределах этой территории и оказывать логистические услуги, распространяются налоговые, таможенные и иные преференции, предусмотренные для резидентов СЭЗ.

После встречи члены итальянской делегации ознакомились с расположением инвестиционных площадок в границах свободной экономической зоны.