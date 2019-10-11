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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ИГОРЬ ПЕТРИШЕНКО: ПОТЕНЦИАЛ СНГ ДОЛЖЕН УСИЛИВАТЬСЯ
11:54 14.10.2019

Потенциал Содружества Независимых Государств должен усиливаться. Об этом 11 октября заявил журналистам заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко в рамках саммита СНГ в Ашхабаде.

"Мы должны функционировать не только как самодостаточное интеграционное образование в части экономического сотрудничества, развития промышленной кооперации, сотрудничества в сферах транспорта, логистики, науки, культуры, гуманитарной сферы. Ключевой вопрос, который стоит на повестке дня, - это борьба с вызовами и угрозами - киберпреступность, терроризм", - добавил он.

Игорь Петришенко напомнил об инициативе Беларуси по формированию пояса цифрового добрососедства и предложении Александра Лукашенко, чтобы в СНГ Исполком развернул работу по подготовке соответствующего документа.

"Сфера информационных технологий далеко шагнула, преступники не дремлют. В одиночку государствам невозможно справиться. Президент акцентировал внимание, что мы должны сообща бороться с этими вызовами в СНГ", - сказал заместитель премьер-министра, которого цитирует Аппарат Совмина.

Кроме того, было акцентировано внимание на экономической составляющей. По инициативе туркменской стороны главы государств приняли Декларацию о стратегическом экономическом сотрудничестве.

"И мы активно работаем (на завершающей стадии) над Стратегией экономического развития СНГ на период до 2030 года. Мы выступаем за то, чтобы поскорее снять шероховатости на экспертном уровне и уровне правительств, чтобы активно развивалась именно экономическая составляющая нашего сотрудничества", - подчеркнул вице-премьер.

Он добавил, что важно не только полноценное функционирование в СНГ зоны свободной торговли товарами, но и скорейшее подписание соглашения о зоне свободной торговли услугами.

"Это важный элемент экономики, и мы должны здесь тоже согласованно работать", - резюмировал Игорь Петришенко.
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