Порядок разработки технических регламентов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) – ключевых документов, регулирующих в Союзе вопросы безопасности товаров, – может быть изменен. Об этом шла речь на заседании Консультативного комитета по техническому регулированию, применению санитарных, ветеринарных и фитосанитарных мер Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) под председательством члена коллегии (министра) по техническому регулированию ЕЭК Виктора Назаренко 10 октября в Москве.

Как сообщает ЕЭК, соответствующее распоряжение в сентябре этого года приняла коллегия ЕЭК. В ноябре вопрос будет вынесен на обсуждение Совета комиссии на уровне вице-премьеров стран ЕАЭС. Проект распоряжения Совета ЕЭК содержит поручение коллегии комиссии до 1 февраля 2020 года представить для рассмотрения Советом предложения о внесении изменений в Порядок разработки техрегламентов ЕАЭС. Предусматривается сократить сроки и оптимизировать процедуры разработки технических регламентов Союза и внесения в них изменений. Также намечено закрепить в порядке регулярное проведение анализа хода разработки и применения принятых техрегламентов.

Кроме того, на ноябрьском заседании Совета ЕЭК планируется детально обсудить причины невыполнения плана разработки на период до 2022 года союзных техрегламентов и изменений к ним и по итогам обсуждения принять меры по улучшению ситуации.

«Предлагаемые изменения порядка и в целом повышенное внимание к этой теме связано с тем, что комиссия в ходе очередного мониторинга выявила серьезное замедление в странах Союза темпов работы над едиными техрегламентами, – подчеркнул Виктор Назаренко. – Из запланированных двадцати трех технических регламентов ЕАЭС на сегодня разработаны только одиннадцать. Результат выполнения плана – менее 50%. Еще серьезней ситуация с подготовкой изменений технических регламентов – план выполнен менее чем на треть: из тридцати семи проектов разработано лишь одиннадцать».

Министр Евразийской экономической комиссии назвал основные причины этого. Среди них – «формальное отношение в государствах к проводимым процедурам согласований, в том числе совещаниям на площадке комиссии. Практическое взаимодействие осуществляется на уровне специалистов и экспертов, при этом зачастую уровень участников совещаний недостаточен для принятия конкретного решения».

Также на национальном уровне, по словам Виктора Назаренко, отсутствуют реальные механизмы привлечения к рассмотрению проектов всех заинтересованных органов государственной власти и субъектов хозяйствования и выработки единой позиции при межведомственных разногласиях. Это приводит к многократным, дублирующим совещаниям. Зачастую обсуждение на площадке комиссии сводится к попыткам выработать единую позицию одной страны при участии всех государств-членов и комиссии.

Кроме того, отдельные участники разработки не заинтересованы в установлении и совершенствовании единых обязательных требований. Ведь их принятие исключает для них возможность регулировать рынок за счет ведомственных или национальных документов. Как следствие – несвоевременно представляются позиции сторон, включая итоги внутригосударственного согласования, – сроки согласований достигают порой полутора лет.

Еще одной причиной являются длительные сроки и дублирование отдельных процедур, установленных порядком разработки технических регламентов. Но, по крайней мере, эта причина может быть устранена в ближайшее время.

Члены Консультативного комитета одобрили для рассмотрения на коллегии ЕЭК проект изменений плана разработки технических регламентов Союза в части дополнения пунктом о подготовке поправок в техрегламент «О безопасности средств индивидуальной защиты».

В том числе предполагается уточнить требования к содержанию эксплуатационной документации, представляемой изготовителем на отдельные средства индивидуальной защиты, параметры допустимого количества миграций и предельно допустимые концентрации по отдельным видам химических веществ, включая формальдегид, химические вещества в составе красителей, и т.д.

Для реализации союзных техрегламентов и создания условий применения актуальных межгосударственных стандартов, а также осуществления оценки соответствия объектов технического регулирования по единым правилам и методам исследований (испытаний) и измерений в целом одобрены для направления на рассмотрение коллегией ЕЭК актуализированные перечни стандартов к ряду техрегламентов. Среди них технические регламенты Союза на пищевую продукцию, игрушки, соки из овощей и фруктов, упаковку, маломерные суда; оборудование, работающее под избыточным давлением; продукции, предназначенной для детей и подростков.

Всего члены Консультативного комитета рассмотрели 19 вопросов и одобрили ряд документов в сфере санитарных, ветеринарных и фитосанитарных мер, которые помогут гармонизировать союзные нормативно-правовые акты с международными стандартами, рекомендациями, руководствами, а также упростить торговые процедуры при международной и взаимной торговле. Они будут обсуждены на коллегии ЕЭК.