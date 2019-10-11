Вопросы международных требований и национальных практик обращения с загрязненным материалом в наземной и пресноводной среде в пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС районах рассмотрены на семинаре, который состоялся 7-9 октября в Вене (Австрия) в Международном агентстве по атомной энергии.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Департаменте по ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС, проведено шесть тематических сессий, в которых приняли участие эксперты МАГАТЭ, а также представители профильных министерств и научных учреждений Беларуси, России и Украины.

На первой сессии «Обращение с радиоактивными материалами чернобыльского происхождения в окружающей среде: международные требования и рекомендации» рассмотрены основные определения в области обращения с радиоактивными материалами в окружающей среде, основные нормы безопасности и система стандартов и руководств МАГАТЭ, международные требования и правила обращения с радиоактивными материалами, примеры мировой практики обращения с радиоактивными материалами в окружающей среде. С докладами выступили эксперты МАГАТЭ.

В рамках второй сессии «Обращение с радиоактивными материалами в окружающей среде после чернобыльской аварии: национальное законодательство и регулирование» были представлены обзоры действующего законодательства в данной сфере в Беларуси, России и Украине. С докладом от Беларуси выступил заместитель директора по научной работе Института почвоведения и агрохимии НАН Беларуси Николай Цыбулько.

Рассмотрению национального опыта по обращению с радиоактивными материалами чернобыльского происхождения в окружающей среде была посвящена третья сессия. Были заслушаны доклады по вопросам хранения отходов дезактивации и утилизации радиоактивных материалов. Подробную информацию о пунктах захоронения отходов дезактивации (ПЗОД) на территории Беларуси представил заместитель директора по научной работе Полесского государственного радиационно-экологического заповедника Максим Кудин. В зонах загрязнения Гомельской, Могилевской и Брестской областей в настоящее время насчитывается 86 ПЗОД различного типа.

Приведены данные о содержании радионуклидов в продуктах питания, товарной продукции лесного хозяйства в трех наиболее пострадавших от чернобыльской катастрофы странах. С докладом «Беларусь: продукты питания и товары» выступила заместитель начальника управления реабилитации пострадавших территорий Лидия Тихонова. Специалист государственного учреждения по защите и мониторингу леса «Беллесозащита» Лариса Карбанович представила информацию о радиологическом качестве продукции лесного хозяйства.

Радиационный мониторинг радиоактивных материалов чернобыльского происхождения в окружающей среде, общие принципы и методы его реализации стали объектом для обсуждения на четвертой сессии. От Беларуси с докладом выступил начальник службы радиационного мониторинга Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Михаил Коваленко. В докладах белорусских специалистов представлены подходы к организации проведения долгосрочного экологического мониторинга, включая мониторинг лесов и водных объектов на территориях радиоактивного загрязнения в Беларуси.

Еще одна сессия была посвящена вопросам оценки безопасности при управлении радиоактивными материалами чернобыльского происхождения в окружающей среде. С презентацией о подходах к оценке безопасности при проведении радиационного мониторинга в окружающей среде в Беларуси выступила заведующая лабораторией радиационной безопасности Республиканского научно-практического центра гигиены Елена Николаенко.

Информационная работа с населением и заинтересованными сторонами по управлению радиоактивными материалами чернобыльского происхождения в окружающей среде стала объектом рассмотрения заключительной шестой сессии. О сборе, сохранении и распространении информации с использованием Международной системы ядерной информации (ИНИС, INIS) МАГАТЭ, подробно рассказал сопровождающий этот ресурс специалист Дмитрий Миронов. Базы данных ИНИС являются крупнейшим в мире собранием публикаций по вопросам мирного использования ядерной науки и технологий. Эта система позволяет производить онлайн-поиск и получать доступ к широкому спектру научных публикаций, в том числе и по чернобыльской тематике, собранной со всего мира. В базе данных содержится более 4 млн записей, и она постоянно пополняется. Участники семинара из трех стран также представили ряд материалов для их включения в инфоресурс.

С докладом о проводимой информационной работе по формированию практической радиоэкологической культуры населения в Беларуси выступил начальник Белорусского отделения российско-белорусского информационного центра по проблемам последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС Николай Борисевич. Представитель Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России профессор Татьяна Марченко в подробной презентации привела примеры информационных акций и мероприятий, проводимых в наиболее загрязненных после чернобыльской катастрофы Брянской, Тульской, Калужской, Орловской областях России. С сообщениями о проводимой информационной работе по чернобыльской тематике с населением в Украине выступили представители Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения Александр Белый и Олег Насвит. Докладчиками из России и Украины отмечено, что информационная работа должна обязательно финансироваться в рамках государственной поддержки, однако в их странах, в отличие от Беларуси, это не выполняется.

В рамках обсуждения в формате круглого стола достигнута договоренность о необходимости продолжения координации усилий по научно-методической, технической и информационной поддержке действий Беларуси, России и Украины, связанных с решением долгосрочных проблем ликвидации последствий чернобыльской аварии, включая сотрудничество в рамках программ МАГАТЭ. Отмечено, что проведение долговременных международных научных исследований имеет приоритетное значение для сохранения опыта преодоления последствий радиоактивного загрязнения и подготовки специалистов в области реабилитации загрязненных территорий.

Семинар организован в рамках выполнения проекта технического сотрудничества МАГАТЭ RER7010 «Улучшение восстановления земных и пресноводных сред, затронутых радиоактивными материалами чернобыльского происхождения».