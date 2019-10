Совет молодых ученых НАН Беларуси проведет 14-17 октября XVI Международную научную конференцию «Молодежь в науке-2.0’19».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальной академии наук Беларуси, на форуме планируется представить наиболее крупные международные и междисциплинарные проекты, научные разработки, которые реализуются с участием молодых ученых. В конференции примут участие около 500 молодых исследователей. Это – ученые НАН Беларуси, представители вузов, ссузов, школьники страны, гости из России, Черногории, Казахстана, Польши, Латвии, Таджикистана, Армении, Грузии, руководители Советов молодых ученых Академий наук – членов МААН (Международной Ассоциации академий наук).

В первый день конференции, 14 октября, начнет работу выставка разработок молодых ученых «Молодая академия». На ней будут представлены последние разработки молодых ученых по самым передовым направлениям науки. Пройдет презентация научных стартап-проектов, в которой примут участие не только представители отечественной академической и вузовской науки, но и зарубежной, а также роботурнир. В программе форума запланированы яркие доклады успешных молодых ученых; секционные доклады по основным направлениям деятельности НАН Беларуси (аграрные науки; биологические науки; гуманитарные науки; медицинские науки; физика, математика и информатика; физико-технические науки; химия и науки о Земле).

15 октября состоится белорусско-российский симпозиум «Горизонты науки», организаторами которого выступили Академии наук двух стран, а также Белорусский фонд фундаментальных исследований и Российский фонд фундаментальных исследований. Это будет форум, который объединит представителей белорусских и российских научных организаций, молодых ученых с целью активизации межгосударственного сотрудничества.

16 октября в рамках конференции начнет работу междисциплинарная постерная сессия «100 талантов НАН Беларуси». На ней молодые ученые, победители конкурса «100 талантов Национальной академии наук Беларуси», который впервые проводился в прошлом году, представят свои разработки и успехи, которых они достигли, находясь в этом высоком статусе. Каждый из них – уникальный исследователь, серьезный состоявшийся ученый в возрасте до 35 лет, имеющий опыт международного сотрудничества.

В этот же день состоится конкурс докладов на английском языке My first report in English, а также мастер-классы.

Итоги XVI Международной научной конференции «Молодежь в науке – 2.0’19» будут подведены 17 октября.

Конференция является не только одним из крупнейших молодежных научных мероприятий в Беларуси, но и престижной площадкой для презентации проектов талантливой молодежи стран СНГ, а также ближнего и дальнего зарубежья.