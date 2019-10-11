Официальное открытие производства на моторном заводе «МАЗ-Вейчай» в Китайско-белорусском парке «Великий камень» состоится в октябре. Об этом сообщил председатель правления китайской корпорации Weichai Group Тан Сюйгуан 11 октября на встрече с председателем Совета Республики Национального собрания Беларуси, председателем наблюдательного совета ОАО «БелАЗ» — управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» Михаилом Мясниковичем.

«14 октября Беларусь посетит вице-губернатор провинции Шандунь. Он станет участником церемонии официального открытия производства в рамках нашего совместного проекта, который уже прошел экспериментальную эксплуатацию», - уточнил он.

М. Мясникович отметил, что сотрудничество Беларуси и Китая активно развивается, прежде всего, на высоком и высшем уровнях и носит «всепогодный» характер.

«Нам представляется, что мы действительно можем создать предложенное председателем КНР СИ Цзиньпином сообщество общих интересов и единой судьбы. Рассчитываем, что сотрудничество с группой компаний Weichai будет успешным», - заявил он.

Как сообщает сайт Совета Республики, с белорусской стороны партнерами китайской корпорации выступают известные белорусские компании БелАЗ, МАЗ, Гомсельмаш.

Председатель Совета Республики выразил уверенность в успешном развитии промышленной кооперации между странами.

«Думаю, за годы сотрудничества Вы убедились, что у нас есть высококвалифицированные и дисциплинированные промышленные кадры, должное научное сопровождение, на законодательном уровне обеспечивается защита собственности», - отметил он.

В 2016 году было принято решение о создании совместно с Weichai Group производства двигателей внутреннего сгорания. С белорусской стороны партнером выступил ОАО «МАЗ». Меморандум о строительстве завода был подписан в присутствии глав государств. Проект запущен в Белорусско-Китайском Индустриальном парке «Великий камень». К настоящему времени двигатели, выпускаемые на новом производстве, уже поставляются на Минский автомобильный завод. Также дан старт строительству нового совместного завода ОАО «МАЗ» и корпорации Weichai по выпуску коробок передач.

В 2018 был подписан меморандум о стратегическом партнерстве и сотрудничестве ОАО «БелАЗ» с Weichai Holding Group.

Во время переговоров обсужден ход реализации этих проектов, а также возможности расширения сотрудничества.

Как председатель наблюдательного совета ОАО «БелАЗ» — управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» М. Мясникович предложил обсудить возможности расширения сотрудничества с китайской корпорацией по поставкам белорусской карьерной техники.

«Совместными усилиями мы могли бы создать в Китае точку опоры для производства и реализации карьерной техники для нужд рынка Китая и стран Юго-Восточной Азии. Одновременно я предлагаю рассматривать наши совместные проекты как «окно возможностей» для реального наполнения глобальной инициативы «Один пояс, один путь»», - сказал он.

В свою очередь Тан Сюйгуан выразил уверенность в успешном выполнении поставленных задач в рамках совместных проектов.

Тан Сюйгуан высоко оценил уровень сотрудничества с белорусскими партнерами, в частности, с ОАО «БелАЗ».

«Мы хорошо выполнили наши инвестиционные обязательства. Подтверждением тому является сдача в экспериментальную эксплуатацию совместного проекта «Вейчай-БелАЗ», - подытожил он.

Weichai — одна из крупнейших в Китае машиностроительных корпораций. Штаб-квартира находится в городе Вэйфан (провинция Шандунь), производственные площадки и филиалы расположены в Китае, Юго-Восточной Азии, а также в Европе и Северной Америке.

Weichai входит в «Топ 500 компаний Китая» (84 место), «Топ 500 промышленных предприятий Китая» (27 место) и «Топ 500 машиностроительных компаний Китая» (2 место).

Корпорация является одним из признанных мировых лидеров в производстве двигателей, электрогенераторов, колесных транспортных средств и автомобильных компонентов. Weichai Group» обладает серьезными инвестиционными возможностями и хорошим опытом инвестиционного сотрудничества в Европе.