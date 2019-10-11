Делегация Белорусской нотариальной палаты (БНП) по приглашению Нотариальной палаты Литвы посетила Вильнюс.

Как сообщает сайт Белорусской нотариальной палаты, основная цель встречи – изучение работы литовского нотариуса с апостилем. Подобную практику планируют ввести и в Беларуси.

Делегация БНП в ходе встречи с представителями Нотариальной палаты Литвы и президентом Марюсом Страчкайтисом ознакомилась с законодательством, регулирующим работу нотариуса с апостилем.

Проставление апостиля расширило компетенцию нотариусов Литвы с 1 января 2016 г. Изменения, связанные с легализацией документов, были внесены в литовское законодательство с учетом опыта зарубежных стран, а также с целью уменьшения расходов на оформление документов и увеличения доступности услуги гражданам. До изменений в Литве право подтверждать документы апостилем было предоставлено только Министерству иностранных дел. Теперь же оформить необходимые документы гражданам можно у любого нотариуса по всей территории Литвы.

В рамках визита белорусские нотариусы посетили два нотариальных бюро в Вильнюсе, где ознакомились с организацией нотариальной деятельности.