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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
НОТАРИУСЫ БЕЛАРУСИ ОЗНАКОМИЛИСЬ С ОПЫТОМ РАБОТЫ ЛИТОВСКИХ КОЛЛЕГ С АПОСТИЛЕМ
17:52 11.10.2019
Делегация Белорусской нотариальной палаты (БНП) по приглашению Нотариальной палаты Литвы посетила Вильнюс.
Как сообщает сайт Белорусской нотариальной палаты, основная цель встречи – изучение работы литовского нотариуса с апостилем. Подобную практику планируют ввести и в Беларуси.
Делегация БНП в ходе встречи с представителями Нотариальной палаты Литвы и президентом Марюсом Страчкайтисом ознакомилась с законодательством, регулирующим работу нотариуса с апостилем.
Проставление апостиля расширило компетенцию нотариусов Литвы с 1 января 2016 г. Изменения, связанные с легализацией документов, были внесены в литовское законодательство с учетом опыта зарубежных стран, а также с целью уменьшения расходов на оформление документов и увеличения доступности услуги гражданам. До изменений в Литве право подтверждать документы апостилем было предоставлено только Министерству иностранных дел. Теперь же оформить необходимые документы гражданам можно у любого нотариуса по всей территории Литвы.
В рамках визита белорусские нотариусы посетили два нотариальных бюро в Вильнюсе, где ознакомились с организацией нотариальной деятельности.
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