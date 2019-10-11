Государственный комитет по науке и технологиям Беларуси и Министерство образования и научных исследований Германии до конца текущего года проведут заседание рабочей группы по научно-техническому сотрудничеству. Такая договоренность достигнута во время встречи председателя ГКНТ Александра Шумилина с послом ФРГ Манфредом Хутерером.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГКНТ, в настоящее время Беларусь и Германия в рамках научно-технического сотрудничества, в том числе по программе Европейского союза по науке и инновациям «Горизонт 2020», выполняют свыше 20 совместных проектов, большинство из них – с германской финансовой поддержкой. В ближайшие два года стороны планируют реализовать еще около 10 проектов, отобранных по результатам совместного конкурса научных проектов, по следующим направлениям: использование местного сельскохозяйственного топлива (биогаз, биомасса) и переработка отходов сельского хозяйства; биотехнологии для сельского и лесного хозяйства; экология, биоразнообразие и защита окружающей среды с фокусом на лес.

Белорусско-германское научно-техническое сотрудничество осуществляется в соответствии с соглашением от 18 марта 1996 г. Традиционно Германия входит в число основных инвесторов Беларуси. Многочисленные внешнеторговые контракты и инвестиционные проекты, реализуемые за счет средств германских банков, направлены, прежде всего, на модернизацию белорусских предприятий. Наиболее широко немецкий капитал представлен в промышленной сфере, транспорте, сельском хозяйстве, торговле и пищевой промышленности. В январе-июле 2019 г. экспорт высокотехнологичных товаров составил 11138 тыс. долл. США (в январе-июле 2018 года – 9600 тыс. долл. США).

Белорусско-германская рабочая группа по научно-техническому сотрудничеству существует с 1996 г. (последнее заседание состоялось в октябре 2010 г. в Минске).