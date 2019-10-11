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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ПОСОЛ РОССИИ В БЕЛАРУСИ ПРЕДЛОЖИЛ ОРГАНИЗОВАТЬ ЦИКЛ ВСТРЕЧ МОЛОДЕЖИ С ВЕДУЩИМИ УЧЕНЫМИ ДВУХ СТРАН
16:33 11.10.2019

Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев предложил организовать цикл встреч, в первую очередь, молодежи, с ведущими учеными России и Беларуси с целью пропаганды достижений ученых двух стран. Такое предложение прозвучало 10 октября на встрече Д. Мезенцева с председателем Президиума НАН Беларуси Владимиром Гусаковым.

«Это может быть разговор о белорусской науке, российской науке, о жизни общества, важных проблемах. Такие встречи могут проходить как в Беларуси, так и в России», – отметил Д. Мезенцев.

Говоря о российско-белорусском научно-техническом сотрудничестве, посол России обратил внимание на развитие более тесных контактов белорусских ученых с ведущими российскими научными центрами, в частности, с Национальным исследовательским центром «Курчатовский институт».

«Мы имеем связи с научными организациями 20 российских регионов. Наши конкретные институты и центры активно работают с российскими регионами. У нас очень тесные связи с российскими учеными,

Российской академией наук, со всеми региональными отделениями наук РАН. Работает Межакадемический Совет РАН и НАН Беларуси. Мы работаем по самому широкому спектру совместных исследований и проектов и заинтересованы еще в более тесном сотрудничестве с российскими регионами», - сказал В. Гусаков.

Говоря о сотрудничестве белорусских и российских ученых, руководитель Академии наук отметил, что сегодня осуществляется проработка совместных проектов в приоритетных направлениях научно-технического сотрудничества. Было отмечено, что сотрудничество между Россией и Беларусью осуществляется и в рамках Международной ассоциации академий наук, штаб-квартира которой в 2017 году перемещена в Минск на базу Национальной академии наук Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в НАН Беларуси, с целью расширения взаимодействия ученых двух стран в ходе переговоров была достигнута договоренность о том, чтобы в программы визитов российских губернаторов в Беларусь включалось и посещение Национальной академии наук Беларуси.

10 октября состоялся визит в НАН Беларуси делегации посольства России во главе с послом Дмитрием Мезенцевым. Гости провели переговоры с руководством Национальной академии наук, посетили постоянно действующую выставку «Достижения отечественной науки – производству», где ознакомились с последними разработками академических ученых.
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