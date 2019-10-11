В рамках мероприятий энергетического Форума Energy Expo-2019 в Минске 10 октября прошло II заседание немецко-белорусской рабочей группы «Комплексная оптимизация энергетической системы».

С белорусской стороны в заседании приняли участие представители Министерства энергетики, ГПО «Белэнерго», РУП «ОДУ», проектных и изыскательских институтов. Немецкую сторону представляли эксперты энергетического агентства Dena.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГПО «Белэнерго», вначале встречи эксперты Denа Штефан Мишингер и Элиас Брункен представили участникам заседания презентацию, в которой были изложены правила регулирования действий участников энергосети Германии с целью достижения эффективного баланса между потреблением и производством электроэнергии.

После сессии вопросов и ответов немецкие специалисты представили модельные проекты в определенных областях деятельности с учетом вызовов стоящих перед Белорусской энергетической системой.

Встреча завершилась обсуждением представленных проектов и дальнейших вариантов сотрудничества с агентством Dena в энергетической сфере.