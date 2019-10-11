|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|11.10.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ЭНЕРГЕТИКИ БЕЛАРУСИ ОБМЕНЯЛИСЬ ОПЫТОМ С НЕМЕЦКИМИ КОЛЛЕГАМИ
15:46 11.10.2019
В рамках мероприятий энергетического Форума Energy Expo-2019 в Минске 10 октября прошло II заседание немецко-белорусской рабочей группы «Комплексная оптимизация энергетической системы».
С белорусской стороны в заседании приняли участие представители Министерства энергетики, ГПО «Белэнерго», РУП «ОДУ», проектных и изыскательских институтов. Немецкую сторону представляли эксперты энергетического агентства Dena.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГПО «Белэнерго», вначале встречи эксперты Denа Штефан Мишингер и Элиас Брункен представили участникам заседания презентацию, в которой были изложены правила регулирования действий участников энергосети Германии с целью достижения эффективного баланса между потреблением и производством электроэнергии.
После сессии вопросов и ответов немецкие специалисты представили модельные проекты в определенных областях деятельности с учетом вызовов стоящих перед Белорусской энергетической системой.
Встреча завершилась обсуждением представленных проектов и дальнейших вариантов сотрудничества с агентством Dena в энергетической сфере.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 12.10.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 11.10.2019
Курсы в банках
на 11.10.2019
Конвертация в банках
на 11.10.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте