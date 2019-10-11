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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
В АБУ-ДАБИ ПРОШЛО 10-Е ЗАСЕДАНИЕ СОВМЕСТНОГО БЕЛОРУССКО-ЭМИРАТСКОГО КОМИТЕТА ПО ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ
13:51 11.10.2019
В Абу-Даби прошло 10-е заседание совместного белорусско-эмиратского комитета по военно-техническому сотрудничеству.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомвоенпроме, на заседании были рассмотрены результаты взаимодействия двух государств в военно-технической сфере и итоги выполнения протокола предыдущего заседания.
Стороны рассмотрели приоритетные направления дальнейшего сотрудничества, наметили пути решения стоящих задач.
В ходе визита 7-9 октября в Абу-Даби председатель Госкомвоенпрома Роман Головченко провел ряд встреч и переговоров. В частности, с начальником Генерального штаба Вооруженных сил ОАЭ генерал-лейтенантом Хамадом Мухаммедом Тани аль-Румейси; с командующим военно-воздушными силами и войсками ПВО Вооруженных сил ОАЭ генерал-майором Ибрагимом Нассером аль-Алауи; с начальником тыла Генерального штаба Вооруженных сил ОАЭ генерал-майором Халафом аль-Кубейси и с исполнительным директором холдинга EDGE Фейсалом аль-Баннаи.
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