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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
РУП «БЕЛПОЧТА» И ХОРВАТСКАЯ SEDAM IT ПРОРАБОТАЮТ ВОПРОС СОЗДАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЧТОВОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ СИСТЕМЫ
12:45 11.10.2019
РУП «Белпочта» и хорватская компания Sedam IT проработают вопрос создания национальной почтовой электронной системы. Такая договоренность достигнута 8 октября на встрече заместителя министра связи и информатизации Беларуси Натальи Гордеенко с экс-президентом Хорватии Степаном Месичем и представителями Sedam IT.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве связи и информатизации, во время встречи стороны обсудили актуальные подходы к цифровизации услуг почтовой связи и контактных центров, внедрению безопасных платежных систем в интернете, обеспечению безопасности в сетевом пространстве, а также другие вопросы.
Также достигнута договоренность о том, что РУП «Белпочта» проработает с Sedam IT возможные перспективы установления взаимовыгодного сотрудничества, в том числе по направлениям создания национальной почтовой электронной системы, по результатам изучения технических решений компанией Sedam IT и опыта их внедрения для Почты Хорватии.
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