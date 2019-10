МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

РУП «БЕЛПОЧТА» И ХОРВАТСКАЯ SEDAM IT ПРОРАБОТАЮТ ВОПРОС СОЗДАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЧТОВОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ СИСТЕМЫ

12:45 11.10.2019 РУП «Белпочта» и хорватская компания Sedam IT проработают вопрос создания национальной почтовой электронной системы. Такая договоренность достигнута 8 октября на встрече заместителя министра связи и информатизации Беларуси Натальи Гордеенко с экс-президентом Хорватии Степаном Месичем и представителями Sedam IT. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве связи и информатизации, во время встречи стороны обсудили актуальные подходы к цифровизации услуг почтовой связи и контактных центров, внедрению безопасных платежных систем в интернете, обеспечению безопасности в сетевом пространстве, а также другие вопросы. Также достигнута договоренность о том, что РУП «Белпочта» проработает с Sedam IT возможные перспективы установления взаимовыгодного сотрудничества, в том числе по направлениям создания национальной почтовой электронной системы, по результатам изучения технических решений компанией Sedam IT и опыта их внедрения для Почты Хорватии.