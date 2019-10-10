Белорусский электробус Vitovt Electro E420 в течение трех месяцев проходит тестовые испытания в автобусном парке №7 компании «Тошшахартрансхизмат» (Ташкент, Узбекистан).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в Узбекистане, современная машина ярко-желтого цвета производства ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш» была доставлена в столицу Узбекистана в сентябре. Электробус Vitovt Electro E420 вышел на ташкентский маршрут №41 «25-й квартал Чиланзар — Вещевой рынок Чиланзар».

Электробус оснащен системой накопителей электроэнергии на базе суперконденсаторов. Время полной зарядки накопителей составляет от 5 до 10 минут, она осуществляется на конечной станции. За день электробус осуществляет до 15 рейсов. В первый день электробус смог проехать более 40 км на одной зарядке. Салон оборудован мощной системой кондиционирования.

«Одним из главных достоинств электробуса является экономичность его эксплуатации. Даже по сравнению с достаточно новыми автобусами местного производства (в Узбекистане созданы совместные производства автобусов с германскими и корейскими производителями) ежедневные расходы на его «зарядку» практически в 10 раз меньше, чем стоимость дизельного топлива для работающего на маршруте автобуса», – отметили в посольстве.