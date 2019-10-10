Делегация Комитета государственного контроля Беларуси во главе с заместителем председателя контрольного ведомства Александром Курлыпо приняла участие в совещании руководителей высших органов финансового контроля (ВОФК) пяти стран по проведению международного параллельного аудита эффективности по вопросу профилактики и лечения туберкулеза.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, встреча делегаций ВОФК Беларуси, Армении, Азербайджана, Грузии и Украины состоялась 10 октября в Киеве (Украина) с участием руководителей проекта Германского общества международного сотрудничества (GIZ) Инги Синджикашвили и Томаса Мейера.

Проект GIZ «Укрепление способностей высших органов финансового контроля стран Восточного партнерства для проведения мониторинга достижения целей Повестки дня 2030» предусматривает проведение ВОФК стран Восточного партнерства аудита эффективности в области Цели устойчивого развития «Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте».

На встрече в Киеве состоялась презентация совместного положения о сотрудничестве по проведению международного параллельного аудита эффективности по вопросу профилактики и лечения туберкулеза.

Аудит эффективности направлен на аудит правительственной политики и мер по выполнению Целей устойчивого развития (ЦУР) в Армении, Азербайджане, Беларуси, Грузии и Украине, а именно – на аудит мероприятий по профилактике и лечению туберкулеза и содействие мониторингу выполнения ЦУР «Здоровье и благополучие».

Национальные аудиты будут проводиться высшими органами финансового контроля на территории пяти государств. Договоренность о проведении такого аудита была достигнута летом 2019 года. В качестве его основной темы по предложению Комитета госконтроля Беларуси выбран анализ эффективности мер, направленных на профилактику и лечение туберкулеза.