Международная финансовая корпорация (IFC), входящая в Группу Всемирного банка, активно обсуждает проект поправок в законодательство, которые упростят доступ бизнеса к заемному финансированию. В связи с тем, что изменения коснутся не только финансовых институтов, но также производителей товаров и услуг и население в целом, разработчики новых норм нацелены на продуктивный диалог с широким кругом государственных органов и небюджетных организаций. Рабочая встреча состоялась в Белорусской нотариальной палате.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Палате, в ходе заседания эксперты рассказали о планах по усовершенствованию работы и расширению сферы деятельности реестра движимого имущества, обремененного залогом.

В частности, предлагается собирать не только информацию о залогах по кредитам, но и учитывать сделки по договорам лизинга. По мнению разработчиков проекта, это создаст комфортные и безопасные условия для финансовых институтов. Клиент банка, к примеру, может оказаться недобросовестным и предложить в залог предмет, находящийся в лизинге. Расширение сферы деятельности реестра позволят снизить риски кредитора, что естественным образом повлечет за собой снижение процентных ставок, а объемы кредитования увеличатся. Словом, кредиты станут доступнее, что благоприятно скажется на развитии малого и среднего бизнеса, создании новых рабочих мест, увеличении налоговых и социальных отчислений.

Кроме того, кредитору, в случае неисполнения обязательств, важно быть уверенным, что он сможет быстро реализовать заложенное имущество должника. Это касается прежде всего взятых в залог товаров и скоропортящейся продукции. Разработчики проекта предлагают поработать над механизмами быстрой реализации такого залога, задействовав применяемые в Беларуси инструменты, в том числе исполнительную надпись нотариуса.