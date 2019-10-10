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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО ПРИГЛАСИЛ ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО ПОСЕТИТЬ С ОФИЦИАЛЬНЫМ ВИЗИТОМ БЕЛАРУСЬ
09:08 11.10.2019
Александр Лукашенко направил благодарственное письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Как сообщает пресс-служба президента, он поблагодарил украинского лидера за теплый прием белорусской делегации в Житомире, отметив, что проведенные переговоры на высшем уровне продемонстрировали солидарность стран в вопросах международной повестки дня и двустороннего сотрудничества.
"Итоги II Форума регионов Беларуси и Украины ярко подтверждают необходимость дальнейшего развития прямого межрегионального диалога", - говорится в письме.
Александр Лукашенко выразил уверенность в успешном осуществлении всех белорусско-украинских проектов в промышленности, сельском хозяйстве, энергетике, транспортной и логистической отраслях, а также в расширении культурных связей для укрепления традиций добрососедства.
"Убежден, что договоренности, достигнутые в Житомире, будут обязательно реализованы. Рассчитываю на продолжение активных и содержательных контактов", - отметил Лукашенко.
Он также пригласил Владимира Зеленского посетить с официальным визитом Беларусь в удобное для него время.
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