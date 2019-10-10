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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ВОЕННЫЕ БАНГЛАДЕШ ЗАИНТЕРЕСОВАЛИСЬ РЕМОНТОМ И МОДЕРНИЗАЦИЕЙ АВИАТЕХНИКИ В БЕЛАРУСИ
15:23 10.10.2019
Военные Бангладеш на 2-м заседании совместной белорусско-бангладешской комиссии по военно-техническому сотрудничеству, которое прошло 7-9 октября в Минске, проявили заинтересованность в вопросах ремонта и модернизации авиационной техники и средств противовоздушной обороны, обмена опытом и подготовки специалистов военно-технического профиля.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомвоенпроме, в ходе заседания состоялся конструктивный обмен мнениями по всем вопросам взаимодействия в военно-технической сфере, рассмотрен ход реализации принятых на первом заседании решений и отмечена важность проделанной работы по их выполнению, определены приоритетные направления дальнейшего двустороннего сотрудничества и выработаны подходы по решению стоящих задач.
Стороны отметили позитивные результаты и положительную динамику взаимодействия, подтвердили обоюдную заинтересованность в дальнейшем развитии военно-технического сотрудничества между Беларусью и Бангладеш.
Гости из Бангладеш посетили ряд организаций, входящих в систему Госкомвоенпрома, где ознакомились с их возможностями и потенциалом.
3-е заседание совместной белорусско-бангладешской комиссии по военно-техническому сотрудничеству решено провести в 2020 году в Бангладеш.
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