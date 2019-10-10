Вопросы возможного сотрудничества в сфере модернизации парка городского пассажирского транспорта, организации работы по сбору и утилизации ТБО и обновления лифтового хозяйства обсуждались на встрече белорусской делегации с главой Сочи (Россия) Алексеем Копайгородским.

«С развитием Сочи появились новые точки роста, точки сотрудничества. И на сегодняшний день мы можем предложить программу модернизации парка городского пассажирского транспорта с использованием такого экологичного транспорта, как электробусы», — подчеркнул руководитель отделения посольства Беларуси в Ростове-на-Дону Владимир Неронский.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в России, в Минске в течение двух лет успешно функционируют 90 электробусов, которые в зависимости от комплектации могут работать без подзарядки от 20 км до 200 км. Экономичность и экологичность электробусов оценена во многих городах — белорусские экоавтобусы курсируют и по улицам Лондона. Экспериментальный электробус будет представлен Сочи в следующем году и это даст возможность оценить экономическую и экологическую составляющую данного вида транспорта, а также возможность его эксплуатации в условиях сложного рельефа курорта.

Как отметил А. Копайгородский, взаимодействие Беларуси и Сочи имеет давнюю историю. В том числе в транспортной сфере: начиная с 2006 года на курорт было поставлено 255 автобусов, произведенных Минским автомобильным заводом.

Помимо транспорта была затронута тема сбора и утилизации твердых бытовых отходов. В Беларуси разработана и внедрена собственная стратегия по работе с ТБО, и мы готовы делиться своим опытом.

«Вопрос утилизации мусора в курортном городе всегда стоит остро, особенно в период высокого сезона, и мы готовы изучить опыт белорусской стороны», — отметил А. Копайгородский.

Кроме этого, были рассмотрены вопросы поставки на курорт лифтового оборудования как для замены в многоквартирных домах, так и для использования в строящихся объектах. Обсуждалась возможность привлечения подрядных организаций при строительстве социальных объектов, а также организации белорусских ярмарок-продаж продуктов питания и товаров легкой промышленности, которые успели себя зарекомендовать в других городах России.