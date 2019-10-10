ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
10.10.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛАРУСЬ ПРЕДЛАГАЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭЛЕКТРОБУСЫ ДЛЯ МОДЕРНИЗАЦИИ ПАРКА ГОРОДСКОГО ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА СОЧИ
13:24 10.10.2019

Вопросы возможного сотрудничества в сфере модернизации парка городского пассажирского транспорта, организации работы по сбору и утилизации ТБО и обновления лифтового хозяйства обсуждались на встрече белорусской делегации с главой Сочи (Россия) Алексеем Копайгородским.

«С развитием Сочи появились новые точки роста, точки сотрудничества. И на сегодняшний день мы можем предложить программу модернизации парка городского пассажирского транспорта с использованием такого экологичного транспорта, как электробусы», — подчеркнул руководитель отделения посольства Беларуси в Ростове-на-Дону Владимир Неронский.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в России, в Минске в течение двух лет успешно функционируют 90 электробусов, которые в зависимости от комплектации могут работать без подзарядки от 20 км до 200 км. Экономичность и экологичность электробусов оценена во многих городах — белорусские экоавтобусы курсируют и по улицам Лондона. Экспериментальный электробус будет представлен Сочи в следующем году и это даст возможность оценить экономическую и экологическую составляющую данного вида транспорта, а также возможность его эксплуатации в условиях сложного рельефа курорта.

Как отметил А. Копайгородский, взаимодействие Беларуси и Сочи имеет давнюю историю. В том числе в транспортной сфере: начиная с 2006 года на курорт было поставлено 255 автобусов, произведенных Минским автомобильным заводом.

Помимо транспорта была затронута тема сбора и утилизации твердых бытовых отходов. В Беларуси разработана и внедрена собственная стратегия по работе с ТБО, и мы готовы делиться своим опытом.

«Вопрос утилизации мусора в курортном городе всегда стоит остро, особенно в период высокого сезона, и мы готовы изучить опыт белорусской стороны», — отметил А. Копайгородский.

Кроме этого, были рассмотрены вопросы поставки на курорт лифтового оборудования как для замены в многоквартирных домах, так и для использования в строящихся объектах. Обсуждалась возможность привлечения подрядных организаций при строительстве социальных объектов, а также организации белорусских ярмарок-продаж продуктов питания и товаров легкой промышленности, которые успели себя зарекомендовать в других городах России.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 10.10.2019
валюта курс
EUR 2.2737
USD 2.0708
RUB 3.1842
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 10.10.2019
валюта курс +/-
EUR 2.2715 -0.0022
USD 2.0619 -0.0089
RUB 3.1844 +0.0002
все курсы архив

Курсы в банках
на 10.10.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2670 2.2730
USD 2.0600 2.0630
RUB 3.1800 3.1860
подробнее

Конвертация в банках
на 10.10.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0990 1.1030
EUR/RUB 71.3000 71.5000
USD/RUB 64.7000 64.9000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте