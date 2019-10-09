Беларусь заинтересована в скорейшем решении визового вопроса и расширении взаимовыгодного сотрудничества с Европейским союзом. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас 9 октября на встрече с главой Представительства ЕС в Беларуси Дирком Шубелем.

Сергей Румас выразил удовлетворение тем, как развивается диалог с ЕС. За последние годы создан хороший задел, но еще предстоит много сделать, чтобы отношения вышли на новый уровень, который соответствует их потенциалу.

«Мы не стремимся к членству в ЕС, но заинтересованы в выстраивании сотрудничества по целому ряду направлений. Нам необходимо устранить барьеры, которые остались, и переходить к развитию торгово-экономического, инвестиционного взаимодействия, расширять отраслевое сотрудничество, контакты между представителями бизнеса», – сказал премьер-министр.

Он обратил внимание на необходимость совершенствования существующей договорно-правовой базы. В частности, между сторонами нет базового соглашения о взаимодействии.

Что касается соглашения об упрощении визового режима, то Сергей Румас напомнил, что Беларусь завершила все внутренние процедуры, предшествующие подписанию документа.

«Рассчитываем, что ЕС также в ближайшее время завершит эти процедуры», – добавил он.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, Беларусь заинтересована и в налаживании конструктивного взаимодействия с членами Европейской комиссии нового созыва, которая должна быть сформирована к 1 ноября 2019 года. Представительство ЕС могло бы этому поспособствовать.

«В конце 2018 – начале 2019 года мы имели очень хороший темп по контактам с еврокомиссарами и рассчитываем, что новый состав Европейской комиссии также будет уделять Беларуси большое внимание», – отметил Сергей Румас.

В свою очередь Дирк Шубель рассказал, что по предыдущей работе знаком с Беларусью, участвовал в переговорах по подготовке соглашения о приоритетах партнерства.

«Надеюсь, что мы сможем решить вопросы, которые еще не сняты, и выйти на подписание документа, чтобы двигаться вперед по новому соглашению», – отметил он.