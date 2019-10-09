Предприниматели Красноярска подтвердили готовность к активному сотрудничеству с белорусскими предприятиями в ходе совещания с участием представителей администрации города и руководства оптово-распределительного центра «Агротерминал», которое состоялось в отделении посольства Беларуси в Красноярске.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в России, на встрече, в частности, обсуждался вопрос открытия в ближайшее время торгового дома, специализирующегося на реализации белоруской продукции. Красноярские предприниматели также подтвердили готовность к активному участию по реализации предложений сотрудничества с белорусскими предприятиями.

Встреча в отделении посольства состоялась в рамках реализации договоренностей, достигнутых в ходе визита делегации Красноярска в Минск 16-18 сентября 2019 года.