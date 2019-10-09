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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ПРЕЗЕНТАЦИИ УСЛОВИЙ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА В СЭЗ БЕЛАРУСИ И «ВЕЛИКОМ КАМНЕ» ПРОШЛИ В ЧЕХИИ
09:39 10.10.2019

Белорусская делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Евгением Шестаковым 8-10 октября находится с визитом в Чехии.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, 9 октября заместитель министра принял участие в работе ежегодной Международной конференции «Бизнес-день Республики Беларусь» в рамках 61-й Международной машиностроительной выставки «MSV-2019» в Брно.

Делегация Минской области под руководством заместителя председателя областного исполнительного комитета Николая Рогащука провела презентацию экономического, промышленного и инвестиционного потенциала Минского региона. Кроме того, проведены презентации условий ведения бизнеса в СЭЗ «Витебск», СЭЗ «Брест» и Индустриальном парке «Великий камень».

В рамках конференции состоялись встречи Е. Шестакова с чешскими коллегами, в ходе которых обсуждены актуальные вопросы сотрудничества, а также ход реализации совместных проектов.

Всего в «Бизнес-дне Республики Беларусь» приняли участие более 100 участников.

В рамках выставки демонстрируется коллективная экспозиция Made in Belarus.

В коллективной экспозиции Республики Беларусь на выставке MSV-2019 принимают участие представители промышленных предприятий Минпрома (ОАО «Белорусский металлургический завод», ОАО «Дзержинский экспериментально-механический завод», ОАО «БАТЭ» — управляющая компания холдинга «Автокомпоненты», ОАО «Белкард», ОАО «Руденск»), концерна «Белнефтехим» (ОАО «Сейсмотехника», ОАО «МНПЗ», ОАО «Завод горного воска»), ведущие научно-исследовательские институты НАН Беларуси (ГНУ «Физико-технический институт НАН Беларуси», ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по материаловедению», ГНУ «Центр системного анализа и стратегических исследований НАН Беларуси»).
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