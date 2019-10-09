|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|10.10.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПРЕЗЕНТАЦИИ УСЛОВИЙ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА В СЭЗ БЕЛАРУСИ И «ВЕЛИКОМ КАМНЕ» ПРОШЛИ В ЧЕХИИ
09:39 10.10.2019
Белорусская делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Евгением Шестаковым 8-10 октября находится с визитом в Чехии.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, 9 октября заместитель министра принял участие в работе ежегодной Международной конференции «Бизнес-день Республики Беларусь» в рамках 61-й Международной машиностроительной выставки «MSV-2019» в Брно.
Делегация Минской области под руководством заместителя председателя областного исполнительного комитета Николая Рогащука провела презентацию экономического, промышленного и инвестиционного потенциала Минского региона. Кроме того, проведены презентации условий ведения бизнеса в СЭЗ «Витебск», СЭЗ «Брест» и Индустриальном парке «Великий камень».
В рамках конференции состоялись встречи Е. Шестакова с чешскими коллегами, в ходе которых обсуждены актуальные вопросы сотрудничества, а также ход реализации совместных проектов.
Всего в «Бизнес-дне Республики Беларусь» приняли участие более 100 участников.
В рамках выставки демонстрируется коллективная экспозиция Made in Belarus.
В коллективной экспозиции Республики Беларусь на выставке MSV-2019 принимают участие представители промышленных предприятий Минпрома (ОАО «Белорусский металлургический завод», ОАО «Дзержинский экспериментально-механический завод», ОАО «БАТЭ» — управляющая компания холдинга «Автокомпоненты», ОАО «Белкард», ОАО «Руденск»), концерна «Белнефтехим» (ОАО «Сейсмотехника», ОАО «МНПЗ», ОАО «Завод горного воска»), ведущие научно-исследовательские институты НАН Беларуси (ГНУ «Физико-технический институт НАН Беларуси», ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по материаловедению», ГНУ «Центр системного анализа и стратегических исследований НАН Беларуси»).
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 10.10.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 09.10.2019
Курсы в банках
на 10.10.2019
Конвертация в банках
на 10.10.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте