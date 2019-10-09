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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
В НУР-СУЛТАНЕ ПРОШЛО ЗАСЕДАНИЕ МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ БЕЛОРУССКО-КАЗАХСТАНСКОЙ КОМИССИИ ПО ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ
09:05 10.10.2019
В Нур-Султане 9 октября под председательством первого заместителя премьер-министра Беларуси Александра Турчина и заместителя премьер-министра Казахстана Романа Скляра состоялось пятнадцатое заседание межправительственной белорусско-казахстанской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, участники заседания обсудили ход реализации ”Дорожной карты“ развития двустороннего сотрудничества между правительствами Беларуси и Казахстана на 2019-2020 годы, рассмотрели вопросы расширения промышленной кооперации и функционирования совместных сборочных производств.
Речь шла также о перспективах двустороннего взаимодействия в сфере сельского хозяйства, транспорта и логистики, науки и технологий, образования.
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