В Нур-Султане 9 октября под председательством первого заместителя премьер-министра Беларуси Александра Турчина и заместителя премьер-министра Казахстана Романа Скляра состоялось пятнадцатое заседание межправительственной белорусско-казахстанской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, участники заседания обсудили ход реализации ”Дорожной карты“ развития двустороннего сотрудничества между правительствами Беларуси и Казахстана на 2019-2020 годы, рассмотрели вопросы расширения промышленной кооперации и функционирования совместных сборочных производств.

Речь шла также о перспективах двустороннего взаимодействия в сфере сельского хозяйства, транспорта и логистики, науки и технологий, образования.