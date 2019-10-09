ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
09.10.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


«АМКОДОР» ПЛАНИРУЕТ РАСШИРЯТЬ ПОСТАВКИ ТЕХНИКИ В БАШКОРТОСТАН, УДМУРТИЮ И ОРЕНБУРЖЬЕ
18:07 09.10.2019

Результаты работы филиала ООО «Амкодор-Спамаш» за девять месяцев 2019 года обсуждались на встрече руководителя отделения посольства Беларуси в Уфе Петра Балтруковича с директором филиала ООО «Амкодор-Спамаш» (официальный дистрибьютор холдинга «Амкодор» в ПФО) Арсеном Гафаровым.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в России, А. Гафаров проинформировал о завершении поставки в Башкортостан лесозаготовительного комплекса, в состав которого входят харвестер «Амкодор 2551» и форвардер «Амкодор 2662-01». В настоящее время идет подготовка к поставке в регионы шести универсальных погрузчиков «АМКОДОР 352». Продолжаются переговоры о расширении сотрудничества с администрацией городского округа Уфа.

Директор филиала ООО «Амкодор-Спамаш» также рассказал о начале поставок техники «Амкодор» в Оренбургскую область.

С учетом имеющегося задела дипломатическое представительство и дилер холдинга «Амкодор» наметили дальнейшие направления реализации Протокола заседания рабочей группы по сотрудничеству Беларуси и Башкортостана от 21 мая 2019 года.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 10.10.2019
валюта курс
EUR 2.2737
USD 2.0708
RUB 3.1842
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 09.10.2019
валюта курс +/-
EUR 2.2737 +0.0006
USD 2.0708 +0.0012
RUB 3.1842 -0.0046
все курсы архив

Курсы в банках
на 09.10.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2720 2.2750
USD 2.0680 2.0710
RUB 3.1800 3.1850
подробнее

Конвертация в банках
на 09.10.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0970 1.1000
EUR/RUB 71.2500 71.5000
USD/RUB 64.8500 65.1000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте