|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|09.10.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
«АМКОДОР» ПЛАНИРУЕТ РАСШИРЯТЬ ПОСТАВКИ ТЕХНИКИ В БАШКОРТОСТАН, УДМУРТИЮ И ОРЕНБУРЖЬЕ
18:07 09.10.2019
Результаты работы филиала ООО «Амкодор-Спамаш» за девять месяцев 2019 года обсуждались на встрече руководителя отделения посольства Беларуси в Уфе Петра Балтруковича с директором филиала ООО «Амкодор-Спамаш» (официальный дистрибьютор холдинга «Амкодор» в ПФО) Арсеном Гафаровым.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в России, А. Гафаров проинформировал о завершении поставки в Башкортостан лесозаготовительного комплекса, в состав которого входят харвестер «Амкодор 2551» и форвардер «Амкодор 2662-01». В настоящее время идет подготовка к поставке в регионы шести универсальных погрузчиков «АМКОДОР 352». Продолжаются переговоры о расширении сотрудничества с администрацией городского округа Уфа.
Директор филиала ООО «Амкодор-Спамаш» также рассказал о начале поставок техники «Амкодор» в Оренбургскую область.
С учетом имеющегося задела дипломатическое представительство и дилер холдинга «Амкодор» наметили дальнейшие направления реализации Протокола заседания рабочей группы по сотрудничеству Беларуси и Башкортостана от 21 мая 2019 года.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 10.10.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 09.10.2019
Курсы в банках
на 09.10.2019
Конвертация в банках
на 09.10.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте