Результаты работы филиала ООО «Амкодор-Спамаш» за девять месяцев 2019 года обсуждались на встрече руководителя отделения посольства Беларуси в Уфе Петра Балтруковича с директором филиала ООО «Амкодор-Спамаш» (официальный дистрибьютор холдинга «Амкодор» в ПФО) Арсеном Гафаровым.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в России, А. Гафаров проинформировал о завершении поставки в Башкортостан лесозаготовительного комплекса, в состав которого входят харвестер «Амкодор 2551» и форвардер «Амкодор 2662-01». В настоящее время идет подготовка к поставке в регионы шести универсальных погрузчиков «АМКОДОР 352». Продолжаются переговоры о расширении сотрудничества с администрацией городского округа Уфа.

Директор филиала ООО «Амкодор-Спамаш» также рассказал о начале поставок техники «Амкодор» в Оренбургскую область.

С учетом имеющегося задела дипломатическое представительство и дилер холдинга «Амкодор» наметили дальнейшие направления реализации Протокола заседания рабочей группы по сотрудничеству Беларуси и Башкортостана от 21 мая 2019 года.