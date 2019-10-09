МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

НОВИНКИ БЕЛОРУССКОЙ ОДЕЖДЫ ПОКАЖУТ НА ВЫСТАВКЕ «ИНДУСТРИЯ МОДЫ» В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

16:51 09.10.2019 Белорусские предприятия примут участие в Международной выставке легкой и текстильной промышленности «Индустрия Моды», которая пройдет 9-12 октября в Санкт-Петербурге (Россия). Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в России, производитель вязаных изделий ООО «Овал» (Минск) и предприятие ООО «Белтекс» из Санкт-Петербурга продемонстрируют новые образцы белорусской одежды. Территория выставки «Индустрия Моды» разделится на 2 зоны для оптовых и частных покупателей, которые смогут приобрести трендовые модели, заключить контракты. Также на выставке пройдет экономический форум Индустрии моды — открытое дискуссионное пространство для обсуждения вопросов развития модной индустрии с ведущими профессионалами и экспертами fashion-рынка. На выставке представят свою продукцию более 100 экспонентов из стран СНГ.