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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
НОВИНКИ БЕЛОРУССКОЙ ОДЕЖДЫ ПОКАЖУТ НА ВЫСТАВКЕ «ИНДУСТРИЯ МОДЫ» В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
16:51 09.10.2019
Белорусские предприятия примут участие в Международной выставке легкой и текстильной промышленности «Индустрия Моды», которая пройдет 9-12 октября в Санкт-Петербурге (Россия).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в России, производитель вязаных изделий ООО «Овал» (Минск) и предприятие ООО «Белтекс» из Санкт-Петербурга продемонстрируют новые образцы белорусской одежды.
Территория выставки «Индустрия Моды» разделится на 2 зоны для оптовых и частных покупателей, которые смогут приобрести трендовые модели, заключить контракты.
Также на выставке пройдет экономический форум Индустрии моды — открытое дискуссионное пространство для обсуждения вопросов развития модной индустрии с ведущими профессионалами и экспертами fashion-рынка.
На выставке представят свою продукцию более 100 экспонентов из стран СНГ.
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