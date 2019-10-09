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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ПЕРВЫЙ ФОРУМ АССОЦИАЦИИ ВУЗОВ РОССИИ И БЕЛАРУСИ СОСТОИТСЯ 10 ОКТЯБРЯ В МОСКВЕ
16:06 09.10.2019

Белорусская делегация ректоров примет участие в Первом форуме Ассоциации вузов России и Беларуси «Наука и образование в условиях больших вызовов современности».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Белорусском государственном университете, возглавит ее и.о. председателя Республиканского совета ректоров учреждений высшего образования, ректор БГУ Андрей Король. Участниками заседания станут также руководители российских вузов во главе с председателем Советов ректоров России, ректора МГУ им. М.В. Ломоносова Виктором Садовничим.

Масштабное мероприятие пройдет 10 октября в Москве и станет первой официальной встречей представительств ведущих вузов двух стран после подписанной в июле текущего года декларации о создании Ассоциации. Проведение форума направлено на совместное обсуждение организационных вопросов деятельности организации, определение ее состава, ключевых направлений межвузовского сотрудничества, а также консолидацию образовательного, научно-технического потенциала университетов двух стран.

С пленарными докладами выступят Андрей Король и Виктор Садовничий, где акцентируют внимание на ключевых задачах работы организации на ближайший период и предложениях по активизации взаимодействия университетов. Речь будет идти об инициативах, касающихся увеличения количества совместных образовательных программ, формирования координационного совета, разработки нормативно-правовых документов, а также определения продуктивных форм взаимодействия.
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