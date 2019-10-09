Александр Лукашенко 10-11 октября совершит визит в Туркменистан.

Как сообщает пресс-служба президента, в Ашхабаде он примет участие в заседании Совета глав государств СНГ.

В повестку дня саммита входят вопросы, касающиеся развития взаимодействия в рамках интеграционного объединения, включая сферу стратегического экономического сотрудничества, взаимодействие в правоохранительной и военной областях, борьбу с терроризмом и экстремизмом.

Ожидается также принятие обращения лидеров СНГ к народам стран Содружества и мировой общественности в связи с 75-летием Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Александр Лукашенко проведет также серию переговоров со своими зарубежными коллегами по вопросам сотрудничества.