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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ЛУКАШЕНКО ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ГЛАВ ГОСУДАРСТВ СНГ
15:00 09.10.2019
Александр Лукашенко 10-11 октября совершит визит в Туркменистан.
Как сообщает пресс-служба президента, в Ашхабаде он примет участие в заседании Совета глав государств СНГ.
В повестку дня саммита входят вопросы, касающиеся развития взаимодействия в рамках интеграционного объединения, включая сферу стратегического экономического сотрудничества, взаимодействие в правоохранительной и военной областях, борьбу с терроризмом и экстремизмом.
Ожидается также принятие обращения лидеров СНГ к народам стран Содружества и мировой общественности в связи с 75-летием Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Александр Лукашенко проведет также серию переговоров со своими зарубежными коллегами по вопросам сотрудничества.
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