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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД ПРЕДСТАВИЛ НОВИНКИ ПРОИЗВОДСТВА НА ФОРУМЕ РЕГИОНОВ БЕЛАРУСИ И УКРАИНЫ
14:41 09.10.2019
ОАО «УКХ «ММЗ» приняло участие в выставке белорусской и украинской крупногабаритной техники на II Форуме регионов Беларуси и Украины, который прошел 3-4 октября в Житомире (Украина).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, Минский моторный завод представил новинки производства: двигатели MMZ-3LD, MMZ-4DTI, MMZ-3,6DTI, Д-245.35Е5, Д-262.2S2, дизель-генератор (в капоте) МДГ-7056, компрессорную прицеп-станцию ММЗ-ПВ 3,5/0,7, дизель-насосную установку МДН-4090.
Наибольший интерес у посетителей экспозиции вызвали насосная станция и дизель-генераторная установка. Этой продукцией интересовались многие украинские руководители и специалисты, в частности – представители коммунальных и дорожно-строительных служб. Потенциальных потребителей впечатлили не только производственные достижения ММЗ, но и приемлемая ценовая политика. Педагоги и учащиеся Житомирского автомобильно-дорожного колледжа Национального транспортного университета активно интересовались двигателем Д-262.2S2
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