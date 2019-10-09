ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
09.10.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД ПРЕДСТАВИЛ НОВИНКИ ПРОИЗВОДСТВА НА ФОРУМЕ РЕГИОНОВ БЕЛАРУСИ И УКРАИНЫ
14:41 09.10.2019

ОАО «УКХ «ММЗ» приняло участие в выставке белорусской и украинской крупногабаритной техники на II Форуме регионов Беларуси и Украины, который прошел 3-4 октября в Житомире (Украина).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, Минский моторный завод представил новинки производства: двигатели MMZ-3LD, MMZ-4DTI, MMZ-3,6DTI, Д-245.35Е5, Д-262.2S2, дизель-генератор (в капоте) МДГ-7056, компрессорную прицеп-станцию ММЗ-ПВ 3,5/0,7, дизель-насосную установку МДН-4090.

Наибольший интерес у посетителей экспозиции вызвали насосная станция и дизель-генераторная установка. Этой продукцией интересовались многие украинские руководители и специалисты, в частности – представители коммунальных и дорожно-строительных служб. Потенциальных потребителей впечатлили не только производственные достижения ММЗ, но и приемлемая ценовая политика. Педагоги и учащиеся Житомирского автомобильно-дорожного колледжа Национального транспортного университета активно интересовались двигателем Д-262.2S2
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 10.10.2019
валюта курс
EUR 2.2737
USD 2.0708
RUB 3.1842
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 09.10.2019
валюта курс +/-
EUR 2.2737 +0.0006
USD 2.0708 +0.0012
RUB 3.1842 -0.0046
все курсы архив

Курсы в банках
на 09.10.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2720 2.2750
USD 2.0680 2.0710
RUB 3.1800 3.1850
подробнее

Конвертация в банках
на 09.10.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0970 1.1000
EUR/RUB 71.2500 71.5000
USD/RUB 64.8500 65.1000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте