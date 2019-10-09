Представители Администрации связи Беларуси принимают участие в 9-м заседании рабочей группы экспертов по радиочастотному спектру (SEWG) Сети регуляторов в сфере электронных коммуникаций стран-участников Восточного партнерства (EaPeReg), которое проходит 8-10 октября в Кишиневе (Молдова).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве связи и информатизации, в ходе мероприятия будут рассмотрены вопросы высвобождения диапазона частот 700 МГц в Европейском регионе от станций наземного цифрового телевизионного вещания и использования полосы радиочастот 3,4-3,8 ГГц для внедрения систем 5G, создания «5G-коридоров».

Кроме того, участники совещания ознакомятся с опытом выделения мобильным операторам спектра в Европе для развертывания систем 5G, возникающих при этом лицензионных обязательств, а также аспекты приграничной координации для сетей 5G.

Всего в заседании принимают участие более тридцати представителей регуляторных органов стран-участников Восточного партнерства, а также ЕС: Литвы, Латвии, Словакии, Венгрии, Румынии, Швеции, Франции и проекта EU4Digital.