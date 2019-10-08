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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛАРУСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАНА ВО ВНЕДРЕНИИ ЗЕЛЕНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С ИТАЛЬЯНСКИМ БИЗНЕСОМ – ПЕТРИШЕНКО
12:34 09.10.2019

Беларусь заинтересована во внедрении зеленых технологий и в этом вопросе перспективно сотрудничество с итальянскими деловыми кругами. Об этом заявил заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко 8 октября на открытии III Итало-белорусского форума по зеленой экономике, который проходит в Минске в рамках Международной специализированной выставки «Энергетика. Экология. Энергосбережение. Электро» (Energo Expo 2019).

И. Петришенко отметил, что Беларусь последовательно внедряет принципы зеленой экономики. В текущем году планируется сформировать Национальную стратегию устойчивого развития до 2035 года, где четко определят приоритеты и направления масштабных преобразований в экономической, социальной и экологической сферах.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, принимаемые меры позволят обеспечить прогресс в достижении Целей устойчивого развития. В основу положена ресурсоэффективная модель экономики, предполагающая зеленый вектор развития. Она включает создание экологичных производств, максимальное использование вторичного сырья.

В ходе форума широко обсуждались перспективы расширения двустороннего торгово-экономического сотрудничества в области зеленой экономики и других сферах с акцентом на использование итальянских инвестиций, возможности применения белорусскими компаниями передовых достижений итальянской промышленности, использования возобновляемых источников энергии. Также в центре внимания - строительство «умных городов», внедрение энергоэффективных технологий в гражданском и промышленном строительстве, сельском хозяйстве.

В продолжение итало-белорусского диалога состоялась беседа И. Петришенко с президентом агентства «ИЧЕ» Карло Ферро, в ходе которой стороны выразили заинтересованность в стабильном и интенсивном развитии двусторонних торгово-экономических отношений Беларуси с Италией в рамках существующих и новых совместных проектов.

Вице-премьер подчеркнул, что Беларусь может предложить Италии европейский подход, кооперацию и одновременный доступ к многомилионному рынку Евразийского экономического союза.

Белорусская сторона также предложила в полной мере задействовать потенциал представительства «ИЧЕ» в Минске и выразила надежду на возобновление проекта Итальянского промышленного округа на территории СЭЗ «Брест». Кроме того, итальянские компании могут воспользоваться широким спектром возможностей индустриального парка «Великий камень», который Беларусь реализует совместно с Китаем в качестве важного составляющего элемента нового «Шелкового пути».
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