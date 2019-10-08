ОАО «БЕЛАЗ» поставит партию 130-тонных карьерных самосвалов в Индонезию. Договор о поставке подписан 3 октября в Джакарте (Индонезия).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, в рамках договора восемь единиц карьерных самосвалов БЕЛАЗ-75131 грузоподъемностью 130 тонн отправятся в провинцию Восточный Калимантан, где будут задействованы на вывозе вскрыши в угольном карьере Bengalon. С учетом климатических условий «БЕЛАЗы» уйдут к индонезийскому потребителю с «тропическими» опциями: соответствующая резина, кондиционер, некоторые изменения системы охлаждения и др.

БЕЛАЗ в Юго-Восточной Азии представляет официальный дилер Belazia PTE LTD. Подписание договора стало результатом интенсивных переговоров, которые провели менеджеры Belazia PTE LTD с представителями компании PT Darma Henwa Tbk (Джакарта, Индонезия), являющейся одним из крупнейших контракторов в стране.