|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|09.10.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ОАО «БЕЛАЗ» ОТПРАВИТ ПАРТИЮ 130-ТОННЫХ САМОСВАЛОВ В ИНДОНЕЗИЮ
11:35 09.10.2019
ОАО «БЕЛАЗ» поставит партию 130-тонных карьерных самосвалов в Индонезию. Договор о поставке подписан 3 октября в Джакарте (Индонезия).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, в рамках договора восемь единиц карьерных самосвалов БЕЛАЗ-75131 грузоподъемностью 130 тонн отправятся в провинцию Восточный Калимантан, где будут задействованы на вывозе вскрыши в угольном карьере Bengalon. С учетом климатических условий «БЕЛАЗы» уйдут к индонезийскому потребителю с «тропическими» опциями: соответствующая резина, кондиционер, некоторые изменения системы охлаждения и др.
БЕЛАЗ в Юго-Восточной Азии представляет официальный дилер Belazia PTE LTD. Подписание договора стало результатом интенсивных переговоров, которые провели менеджеры Belazia PTE LTD с представителями компании PT Darma Henwa Tbk (Джакарта, Индонезия), являющейся одним из крупнейших контракторов в стране.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 09.10.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 08.10.2019
Курсы в банках
на 09.10.2019
Конвертация в банках
на 09.10.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте