Способы доставки товаров в страны Африки обсуждались 7 октября в Антверпене (Бельгия) на белорусско-бельгийской бизнес-конференции «Вместе на рынок Африки». Мероприятие было организовано посольством Беларуси в Бельгии и состоялось при содействии Национального центра маркетинга и почетного консульства Беларуси во Фландрии в рамках комплекса мероприятий «Контактные дни Беларусь-Бельгия».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НЦМ, на мероприятии обсуждались также особенности вхождения на рынок той или иной страны, условия сотрудничества Беларуси и Бельгии в Африке и др.

В бизнес-конференции приняли участие белорусские производители автотранспортной техники и пищевой промышленности Беларуси, частные торговые предприятия. Со стороны Бельгии – предприятия, широко представленные на рынке Африки, логистические операторы. Все участники выступили с презентацией своих возможностей, после чего была организована неформальная дискуссия.

Предполагается, что бизнес-конференция будет способствовать расширению возможностей белорусско-бельгийского сотрудничества в сфере совместной работы на рынках африканских стран, налаживанию каналов сбыта белорусских товаров в Африке при содействии и посредничестве бельгийского бизнеса.