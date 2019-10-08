Презентация Национального обзора городского развития, жилищного хозяйства и землепользования Беларуси состоялась в Женеве на 80-й сессии Комитета по городскому развитию, жилищному хозяйству и землепользованию ЕЭК ООН, которая прошла 2-4 октября. Нацобзор представил заместитель министра архитектуры и строительства Олег Швец.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве архитектуры и строительства, в исследовании даны рекомендации по совершенствованию государственной градостроительной, жилищной, земельной политики, модернизации жилищного фонда и другим направлениям. Публикация выпущена на английском языке, вскоре она будет переведена на русский и передана в заинтересованные органы госуправления, городским властям Беларуси.

По итогам разработки Национального обзора планируется реализация совместного с ЕЭК ООН проекта «Создание жилого массива зеленого строительства с применением энергосберегающих и экологически чистых технологий возведения жилья на примере Гродно».

Во время выступления Олег Швец отметил важность совместного конструктивного сотрудничества Беларуси и профильного Комитета ЕЭК ООН. Так, разработаны два Национальных обзора жилищного хозяйства, первый из них в 2008 году, проведен ряд международных семинаров-треннингов. Олег Швец также подчеркнул, что белорусские эксперты принимают активное участие в разработке программных документов ЕЭК ООН, участвуют в международных форумах, на постоянной основе осуществляется обмен делегациями.

В ходе визита в Женеву руководитель белорусской делегации провел переговоры с временно исполняющей обязанности Директора отдела лесных ресурсов, жилищного хозяйства и землепользования ЕЭК ООН Паолой Деда. Специалисты обсудили дальнейшие шаги по реализации проекта по проектированию и строительству экосовместимого жилого района в Гродно. Также достигнута договоренность о визите миссии ЕЭК ООН в Беларусь вначале 2020 года для обсуждения концепции проекта. На май 2020-го запланировано проведение в Минске совместного с ЕЭК ООН международного семинара по вопросам устойчивого жилищного хозяйства, энергоэффективности, развития «умных» городов.

В заседании 80-й сессии Комитета по городскому развитию, жилищному хозяйству и землепользованию ЕЭК ООН приняли участие 218 представителей из 42 стран региона.

Участники мероприятия обсудили вопросы устойчивого развития жилищного хозяйства и городов, управления земельными ресурсами и землепользования, рынка недвижимости, разработки Национальных обзоров для стран региона ЕЭК ООН.