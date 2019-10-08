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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
АЛЕКСАНДР ТУРЧИН ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ БЕЛОРУССКО-КАЗАХСТАНСКОЙ КОМИССИИ ПО ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ
09:07 09.10.2019
Первый заместитель премьер-министра Александр Турчин во главе белорусской делегации находится с визитом в Казахстане.
Как сообщает Аппарат Совмина, Александр Турчин встретился с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым. В ходе переговоров обсуждены вопросы развития двусторонних отношений государств.
9 октября первый вице-премьер примет участие в очередном заседании межправительственной белорусско-казахстанской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.
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