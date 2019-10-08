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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
СПЕЦИАЛИСТЫ ГПО «БЕЛЭНЕРГО» ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ АТОМНЫХ СТАНЦИЙ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ МАГАТЭ
17:54 08.10.2019
В ГПО «Белэнерго» с 1 по 4 октября прошел семинар о роли ГПО «Белэнерго» в качестве управляющей организации по оказанию технической поддержки Белорусской АЭС.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе объединения, семинар был организован с целью дать представление специалистам и инженерно-техническому персоналу ГПО «Белэнерго» о специфических требованиях в отношении эксплуатации атомных электростанций (АЭС); представить ГПО «Белэнерго» конкретные модели выстраивания системы сопровождения и поддержки АЭС в период эксплуатации на примере других стран; дать предложения в отношении представленных ранее Беларусью проектов по данной тематике.
В международную экспертную группу, посетившую ГПО «Белэнерго», вошли представители Армении, Венгрии и Болгарии – стран, имеющих опыт эксплуатации атомных электростанций.
В течение четырех дней специалисты обсуждали вопросы управления подготовкой персонала АЭС, сервисного обслуживания, ремонта и замены оборудования на АЭС, внедрения системы мониторинга эксплуатационных показателей АЭС, разработки документации по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на АЭС, безопасности обращения с отработавшим ядерным топливом и радиационными отходами.
В ходе каждой сессии эксперты выступали с докладами и давали исчерпывающие ответы на все вопросы специалистов ГПО «Белэнерго».
С 1 января 2020 года Белорусская АЭС войдет в состав ГПО «Белэнерго». Данное решение принято для повышения эффективности организации эксплуатации атомной электростанции и создания единого технологического комплекса белорусской энергетической системы.
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