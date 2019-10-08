Заместитель премьер-министра Игорь Петришенко обсудил 7 октября с представителем Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Беларуси, доктором Рашедом Мустафой Сарваром разработку новой страновой программы ЮНИСЕФ на 2021-2025 годы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, приоритетными направлениями новой страновой программы станут вопросы укрепления института семьи, социальной поддержки наиболее уязвимых категорий детей и подростков и другие.

И. Петришенко подчеркнул, что защита прав и законных интересов ребенка — одна из ключевых задач государства, приоритет государственной политики Беларуси. Так, вопросы образования и воспитания детей, охраны и укрепления их здоровья находятся в зоне особого внимания Национальной комиссии по правам ребенка, созданной решением главы государства. Значительные усилия направлены на сохранение семейных ценностей, формирование ответственного родительства, выработан и эффективно действует механизм по выявлению семейного неблагополучия на ранних стадиях.

Стороны отметили, что цели белорусского государства в этих вопросах совпадают с целями ЮНИСЕФ. Именно поэтому за период сотрудничества между правительством Беларуси и представительством ЮНИСЕФ установились крепкие партнерские отношения. Вице-премьер выразил признательность за реализацию в Беларуси ряда важных социальных проектов и инициатив в области охраны детства.

Во время переговоров были затронуты и вопросы реализации в Беларуси международной инициативы «Город, дружественный детям и подросткам», основная цель которой – создание благоприятных условий и формирование безопасной среды для проживания детей в городе. В Беларуси мероприятия этой инициативы осуществляются в 25 городах.

В ходе встречи также было уделено внимание дальнейшей реализации совместного с ЮНИСЕФ проекта по развитию инклюзивного образования для детей с инвалидностью, а также использования потенциала волонтеров при организации и проведении различных мероприятий с учетом опыта, приобретенного в ходе проведения II Европейских игр.