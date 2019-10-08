В настоящее время прорабатывается визит председателя Национального собрания Вьетнама Нгуен Тхи Ким Нган в Беларусь до конца 2019 г.

Как сообщает сайт Совета Республики Национального собрания Беларуси, планируется обсудить вопросы межпарламентского взаимодействия, торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества. Особое внимание белорусская сторона намерена уделить реализации договоренностей, достигнутых во время визита председателя Совета Республики Национального собрания Михаила Мясниковича во Вьетнам в сентябре 2018 г.

Беларусь заинтересована в укреплении всестороннего сотрудничества с Вьетнамом и рассчитывает на то, что предстоящий визит председателя парламента этой страны будет содействовать расширению двусторонних связей, реализации новых совместных проектов.

По итогам 2018 года товарооборот между странами составил 115,3 млн долларов США (85,3 % к уровню 2017 года), в том числе белорусский экспорт — 61,6 млн долларов США (80,8 %), импорт — 53,7 млн долларов США (91,1 %). Сальдо взаимной торговли сложилось положительным для Беларуси в размере 7,9 млн долларов США.